Razkrivamo identiteto Patrika M., osumljenega umora lepe Stefanie

Postavni Štajerec s stalnim bivališčem v Avstriji, 31-letni Patrik Meglič, je v rokah avstrijske policije. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za Mariborčana, ki je nekaj let živel in delal v Avstriji v špedicijsko-transportnem podjetju v Premstättnu v predmestju Gradca, po nekaterih informacijah pa naj bi delal tudi kot varnostnik v nočnem klubu. Osumljen je umora postavne 32-letne avstrijske vplivnice iz Gradca, Stefanie Pieper. Nekoč sta bila par, kot kaže, sta veliko potovala – bila naj bi tudi na rajski Copacabani, a kot v veliko primerih, se ljubezenska pravljica paru ni izšla. Konec njune zgodbe je naravnost grozljiv: Stefanie so policisti našli v gozdu, tja naj bi jo morilec spravil v kovčku.

»Grozljiva črna postava«

Zgodba je naravnost hollywoodska: navzven sta bila Meglič in Pieperjeva čudovit par, oba lepa, uspešna, postavna. Nato je prejšnjo nedeljo Stefanie nenadoma izginila. V Gradcu so jo po prežurani noči na predbožični zabavi čakali na snemanju, kamor je ni bilo. Pred izginotjem je Pieperjeva prijateljem poslala sporočilo po WhatsAppu, da je varno doma. Kasneje je poslala še eno zaskrbljujoče sporočilo, v katerem je omenila, da bi jo lahko nekdo, neka strašljiva črna postava, spremljal v njen stopniščni hodnik v stanovanjskem bloku. Njen telefon je naslednji dan zvonil v prazno. Hitro je postalo jasno, da je nekaj zelo narobe. Njen nekdanji fant, s katerim je malo hodila, malo pa ne, je padel pod lupo kriminalistov. Kako tudi ne, ko mu je v bližnjem Šentilju na parkirišču tamkajšnjega casinoja zgorel njegov rdeči golf. Zakaj je zgorel, Patrik ni znal pojasniti. Policisti so posumili, da je avtomobil uničil zato, da bi prekril krvave sledi. Pred tem je bil, to je potrjeno, v Gradcu v stanovanju žrtve. Policisti so našli krvave sledi.

Stefanie je na facebooku fotografijo komentirala z besedami: "Moja otročka". FOTO: Zaslonski Posnetek/Facebook

Zlomil in priznal zločin

Zgodba se je pričela razpletati: izkazalo se je, da naj bi Patrik v Slovenijo v golfu prepeljal truplo ubite Stefanie. Iz stanovanja naj bi jo spravil zavito v preprogo, so povedali sosedje. Kam naj bi jo zakopal, policisti še niso vedeli: iskali so jo celo z droni in policijskimi psi, policija pa je izdala nalog za Patrikovo aretacijo. Ko se je znašel v avstrijskem priporu, se je Patrik zlomil in priznal zločin: nesrečno Stefanie naj bi zadušil. Truplo pa so po več dneh iskanja policisti našli v okolici Majšperka. V primeru, da bo obsojen umora, mu grozi dosmrtna zaporna kazen. Z avstrijskim pravosodjem pač ni šale. O motivu pa za zdaj pristojni samo ugibajo.

Umorjena Stefanie Pieper FOTO: Facebook

Lepa Stefanie Pieper je bila avstrijska vplivnica in študentka prava, ki je ustvarjala vsebine na instagramu ter imela več deset tisoč sledilcev. Govorila je o ličenju, življenjskih nasvetih in glasbi. Njen najboljši prijatelj je bil zlati prinašalec Marlow. O njeni smrti poroča ves svet, našli smo celo pripevek iz New York Posta.

