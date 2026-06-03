Razkrivamo nove podrobnosti o morilcu Klemna Debelaka: »Oskrunjeno truplo je odvrgel na Krimu« (FOTO)

Če bo Igor Petrijevčanin spoznan za krivega, ga čaka do 30 let trohnenja v novem in prekrasnem zaporu Dobrunje. Pristojno ljubljansko okrožno sodišče naj bi sicer že sprožilo pravne mehanizme, da bi ga dobilo v kremplje.

Največ je povedalo Klemnovo okostje

Gre za Ljubljančana, ki je osumljen, da je leta 2023 s sveta na brutalen način spravil 37-letnega someščana Klemna Debelaka. Ta je 20. marca izginil iz najemniškega stanovanja na Trubarjevi cesti. Ko so prijavili njegovo pogrešanje, so se v to ulico zapodili policisti, zakaj, pa tedaj javnost ni izvedela. Sredi avgusta so sporočili, da so v širši okolici Ljubljane (na Krimu) našli človeške kosti in da obstaja verjetnost, da je bil pokojni žrtev kaznivega dejanja. Živel je na Trubarjevi cesti in bil ob obisku kronistov redkobeseden; kot da bi se bal, da bi se še komu od njih utegnilo kaj zgoditi. Slišali so, da naj bi se marca v njihovem okolišu zgodil umor, eden od domačinov pa je skrivnostno pristavil: »Rekli so, da ne smemo ničesar povedati. To je velika zgodba.« Drugi je dodal: »Tu so čakali enega človeka, a jim je pobegnil.« In še, da je tudi on slišal, da so v njihovi ulici nekoga umorili ter celo razkosali. Ter da so policisti dva meseca v zasedi čakali možakarja, ki naj bi veljal za osumljenca, a se ni prikazal.

Minilo je še nekaj mesecev, ko so se na to temo znova oglasili s Policijske uprave Ljubljana: »Ugotovljeno je bilo, da je bil 37-letnik žrtev kaznivega dejanja umora, ki ga je utemeljeno osumljen 38-letni Ljubljančan. S sodno obdukcijo je bilo ugotovljeno, da je žrtev umrla zaradi poškodb, povzročenih s strelnim orožjem.« Kmalu smo izvedeli še, da je glavni osumljenec Igor Petrijevčanin, ki naj bi torej Klemna ubil v stanovanju v centru Ljubljane, po dejanju pa naj bi truplo oskrunil in ga odvrgel v gozdu na Krimu. Morilec je po zločinu izpuhtel v neznano in kmalu so se pojavile govorice, da se je morda tudi temu dilerju kaj zgodilo, saj naj bi bila v ozadju mamilarska in kriminalna mafija. Ali pa, da je zapadel v svet iger na srečo in da so ga likvidirali tisti, od katerih si je za hazardiranje izposojal velike vsote denarja, pa jim ga ni vrnil. Dolgoval naj bi tudi Klemnu, zato naj bi se odločil, da ga iz koristoljubja spravi s sveta.

Na Facebooku sproščeno objavlja posnetke iz Dubaja

Proti koncu leta 2024 smo v Slovenskih novicah razkrili, da je Petrijevčanin še kako živ in najverjetneje tudi zdrav – v več tisoč kilometrov oddaljenem Dubaju. Tam, v Združenih arabskih emiratih (ZAE), je namreč mednarodno podjetje Prime Group objavilo, da so pridobili certifikate za varnost živil v njihovih treh restavracijah. Ena od njih je bil Brix Café, kot menedžer tega lokala blizu morja pa je bil naveden Igor Petrijevčanin. Na Facebooku so se znašle tudi fotografije, na katerih s širokim nasmehom na obrazu stoji s šefi in osebjem lokala.

Petrijevčanin je poziral tudi s svojimi sodelavci. FOTO: Prime Group/Facebook

Ob objavi zgodbe, da smo Petrijevčanina odkrili v Dubaju, nas je zanimalo, ali sploh obstajajo pravne možnosti, da bi ga Arabci prijeli in nam ga izročili. Izvedeli smo, da imamo za to pravno podlago v notranji zakonodaji obeh držav, ki omogoča sodelovanje v postopkih izročitev in mednarodne pravne pomoči v kazenskih zadevah na temelju načela vzajemnosti, so pojasnili na pravosodnem ministrstvu. »Glede na izkušnje drugih držav članic EU na področju izročitev lahko posplošeno ugotovimo, da so bile iz ZAE realizirane izročitve oseb predvsem zaradi kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanim prometom z mamili in hujšimi kaznivimi dejanji.«

Ljubljanski tožilci so po končani maratonski preiskavi zbrali dovolj dokazov, da proti osumljencu vložijo zahtevo za preiskavo zaradi umora, mamil in orožja. Ta je bila medtem uvedena, izvemo od uradne govorke okrožnega sodišča Mateje Jazbec, ki pa dodaja, da še ni pravnomočno. To se bo zgodilo, ko obtoženemu vročijo sodno pisanje. Je bila proti njemu razpisana tiralica? Odgovor s sodišča je malce skrivnosten (ali pa tudi ne): »Razpisani so vsi ukrepi za zagotovitev navzočnosti obdolženca.« So Arabci Igorja Petrijevčanina že aretirali in strpali v izročitveni zapor in ga lahko v kratkem pričakujemo v ljubljanskih sodnih preiskovalnih sobanah?