Razkrivamo ozadje poskusa uboja v Izoli! Na Aleksandra streljal lastnik trgovine v Luciji (FOTO)

Razkrivamo ozadje poskusa uboja v Izoli. Na 41-letnega Aleksandra V., z vzdevkom Sale, je po naših zanesljivih podatkih streljal samostojni podjetnik in lastnik trgovine Sirene Angels z italijanskimi čistili in izdelki za osebno nego v Luciji, Michel Krampf Tomić.

V ozadju dogodka neporavnani računi?

Moška naj bi se poznala z Obale, kjer je oškodovanec nekoč živel, zdaj pa naj bi bival v Ljubljani. Slednji je prišel na obisk k 41-letnemu Krampf Tomiću na Malijo, kjer pa sta se v ponedeljek zgodaj zjutraj sprla. Med sporom naj bi gostitelj večkrat ustrelil neposredno v smeri gosta. Po nekaterih informacijah naj bi bili v ozadju dogodka neporavnani računi.

Nihče ni bil telesno poškodovan, osumljenemu so odvzeli prostost

Strelcu so odvzeli prostost in po odredbi Okrožnega sodišča v Kopru opravili hišno preiskavo, med katero so podjetniku zasegli orožje, za katero ni imel dovoljenj. Zaradi nedovoljene posesti orožja bo prekrškovno odgovarjal. Kot so sporočili s koprske policijske uprave, bodo podjetnika kazensko ovadili zaradi poskusa uboja in povzročitve splošne nevarnosti. Za očitana kazniva dejanja mu grozi do 23 let zapora.