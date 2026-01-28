  • Delo d.o.o.
STRELI MED OBISKOM

Razkrivamo ozadje poskusa uboja v Izoli! Na Aleksandra streljal lastnik trgovine v Luciji (FOTO)

V ozadju neporavnani računi?
Po naših zanesljivih podatkih je streljal samostojni podjetnik in lastnik trgovine Sirene Angels z italijanskimi čistili in izdelki za osebno nego v Luciji, Michel Krampf Tomić. FOTO: Facebook/ Michel Krampf Tomić
Po naših zanesljivih podatkih je streljal samostojni podjetnik in lastnik trgovine Sirene Angels z italijanskimi čistili in izdelki za osebno nego v Luciji, Michel Krampf Tomić. FOTO: Facebook/ Michel Krampf Tomić
M. Č.
 28. 1. 2026 | 18:39
 28. 1. 2026 | 19:36
1:29
A+A-

Razkrivamo ozadje poskusa uboja v Izoli. Na 41-letnega Aleksandra V., z vzdevkom Sale, je po naših zanesljivih podatkih streljal samostojni podjetnik in lastnik trgovine Sirene Angels z italijanskimi čistili in izdelki za osebno nego v Luciji, Michel Krampf Tomić.

Po naših zanesljivih podatkih je streljal samostojni podjetnik in lastnik trgovine Sirene Angels z italijanskimi čistili in izdelki za osebno nego v Luciji, Michel Krampf Tomić. FOTO: Facebook/ Michel Krampf Tomić
Po naših zanesljivih podatkih je streljal samostojni podjetnik in lastnik trgovine Sirene Angels z italijanskimi čistili in izdelki za osebno nego v Luciji, Michel Krampf Tomić. FOTO: Facebook/ Michel Krampf Tomić

V ozadju dogodka neporavnani računi?

Moška naj bi se poznala z Obale, kjer je oškodovanec nekoč živel, zdaj pa naj bi bival v Ljubljani. Slednji je prišel na obisk k 41-letnemu Krampf Tomiću na Malijo, kjer pa sta se v ponedeljek zgodaj zjutraj sprla. Med sporom naj bi gostitelj večkrat ustrelil neposredno v smeri gosta. Po nekaterih informacijah naj bi bili v ozadju dogodka neporavnani računi.

Nihče ni bil telesno poškodovan, osumljenemu so odvzeli prostost

Strelcu so odvzeli prostost in po odredbi Okrožnega sodišča v Kopru opravili hišno preiskavo, med katero so podjetniku zasegli orožje, za katero ni imel dovoljenj. Zaradi nedovoljene posesti orožja bo prekrškovno odgovarjal. Kot so sporočili s koprske policijske uprave, bodo podjetnika kazensko ovadili zaradi poskusa uboja in povzročitve splošne nevarnosti. Za očitana kazniva dejanja mu grozi do 23 let zapora.

