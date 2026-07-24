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BRUTALEN NAPAD NA DOLENJSKEM

Brutalni napad v Šmarjeških Toplicah: razkrivamo, kako je 38-letnik komaj ušel smrti (FOTO)

Dva 17-letnika sta po sumu policije brutalno pretepla 38-letnega Elvisa Jurkoviča. Zaradi hudih notranjih poškodb so mu morali odstraniti vranico, oba osumljenca pa sta v priporu.
Dva 17-letnika sta po sumu policije brutalno pretepla 38-letnega Elvisa Jurkoviča.  FOTO: Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Dva 17-letnika sta po sumu policije brutalno pretepla 38-letnega Elvisa Jurkoviča.  FOTO: Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Še dobra dva tedna po napadu je Elvis poln modric, ki pričajo o silovitosti napada. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Še dobra dva tedna po napadu je Elvis poln modric, ki pričajo o silovitosti napada. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Elvis Jurkovič je že več let v sporu z družino Miklič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Elvis Jurkovič je že več let v sporu z družino Miklič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Dva 17-letnika sta po sumu policije brutalno pretepla 38-letnega Elvisa Jurkoviča.  FOTO: Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Še dobra dva tedna po napadu je Elvis poln modric, ki pričajo o silovitosti napada. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Elvis Jurkovič je že več let v sporu z družino Miklič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 24. 7. 2026 | 09:06
 24. 7. 2026 | 09:12
4:59
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Nasilni obračun na parkirišču ob kopališču v Šmarjeških Toplicah bi se lahko končal tragično. Osemintridesetletni Elvis Jurkovič iz Mihovice pri Šentjerneju je po napadu sprva odšel domov, nato pa se je njegovo zdravstveno stanje nekaj dni pozneje nenadoma močno poslabšalo. V bolnišnici so ugotovili hude poškodbe notranjih organov in ga nemudoma operirali. Po ocenah zdravnikov je prišel v bolnišnico v zadnjem trenutku – če bi z obiskom urgence odlašal še uro ali dve, najverjetneje ne bi preživel. Zaradi suma povzročitve posebno hude telesne poškodbe sta bila v pripor odrejena dva 17-letnika, ki ju policija sumi brutalnega napada. Po navedbah žrtve naj bi bila v dogodek vpletena tudi njuna mati, ki naj bi sinova pripeljala na kraj dogodka.

Dogodek se je zgodil v nedeljo, 28. junija, ko je Jurkovič popoldne skupaj z desetletnim sinom in štirinajstletno hčerko preživljal čas na bazenu v Šmarjeških Toplicah. Po njegovih besedah se je napad zgodil na makadamskem parkirišču pod termami, ko so se odpravljali domov. Pripoveduje, da sta iz grmovja nenadoma pritekla mladoletnika, ga najprej poškropila s solzivcem, nato pa ga z ročajema sekire in drugimi predmeti začela pretepati. Ko je padel na tla, naj bi ga še naprej brcala. Kot trdi, je bila v bližini tudi njuna mati, ki naj bi napadalca spodbujala z vzkliki, naj ga ubijeta.

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Napad naj bi se končal šele, ko se je med pretepanjem zlomil eden izmed predmetov, s katerimi sta ga napadala. Trojica je nato pobegnila z avtomobilom.

Najprej se poškodbe niso zdele usodne

Po napadu je poškodovani moški obležal na parkirišču. Uspelo se mu je privleči do bližnjega potoka, kjer si je spral kri z obraza. Ves čas ga je skrbelo predvsem za otroka, ki sta bila priča napadu. Na pomoč so mu priskočili očividci. Ena izmed mimoidočih je poklicala reševalce in policijo, druga mu je ponudila vodo. V bolnišnici so mu oskrbeli številne poškodbe glave in mu rane zašili s 13 šivi, nato pa so ga odpustili v domačo oskrbo. Toda poškodbe so bile precej hujše, kot se je sprva zdelo.

Pet dni po napadu so se pojavile hude bolečine v trebuhu, slabost in vrtoglavica. Na urgenci so odkrili poškodbi trebušne slinavke in vranice ter obsežne notranje krvavitve. Vranico so mu morali odstraniti, zdravniki pa so mu po operaciji povedali, da je prišel dobesedno v zadnjem trenutku. »Rekli so mi, da sem pravzaprav vstal od mrtvih. Če bi prišel kasneje, danes ne bi več videl svoje družine,« pripoveduje.

Prepričan je, da je šlo za maščevanje

Po njegovem prepričanju napad ni bil naključen. Pravi, da je na bazenu opazil sorodnika domnevnih napadalcev, ki naj bi drugim sporočil, da je tam. Meni, da so ga zato počakali pri avtomobilu. Spomnil je tudi na dogajanje teden dni prej, ko je na sodišču pričal v kazenskem postopku proti omenjenima mladoletnikoma zaradi drugega nasilnega dogodka. Prepričan je, da je bil napad povračilni ukrep zaradi njegovega pričanja. Po njegovih besedah mu je po napadu izginil tudi denar, ki ga je imel pri sebi.

Elvis Jurkovič je že več let v sporu z družino Miklič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Elvis Jurkovič je že več let v sporu z družino Miklič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Na Policijski upravi Novo mesto pojasnjujejo, da so bile poškodbe sprva ocenjene kot lažje. Ko so kriminalisti izvedeli, da se je zdravstveno stanje oškodovanca dramatično poslabšalo in da so zdravniki ugotovili življenjsko nevarne poškodbe, so preiskavo razširili. Na podlagi sodne odredbe so 7. julija opravili hišno preiskavo pri obeh osumljencih. Med preiskavo so zasegli signalno pištolo in dve sadiki konoplje, oba mladoletnika pa pridržali.

Oba mladoletnika ostajata v priporu

Na Okrožnem sodišču v Novem mestu so potrdili, da je bil za oba 17-letnika odrejen pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Očitajo jima kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe, za katero zakon predvideva do deset let zapora. Ker sta osumljenca mladoletna, bo sodišče odločalo po pravilih kazenskega prava za mladoletnike. To pomeni, da bo najprej presojalo možnost izreka vzgojnih ukrepov, če pa bo ocenilo, da ti glede na težo dejanja ne zadostujejo, lahko izreče tudi mladoletniški zapor.

Po neuradnih informacijah naj bi bila oba že v preteklosti obravnavana zaradi kaznivih dejanj in naj bi jima bil izrečen vzgojni ukrep, kar bi lahko vplivalo tudi na odločitev o morebitni sankciji.

Rekli so mi, da sem pravzaprav vstal od mrtvih. Če bi prišel kasneje, danes ne bi več videl svoje družine.

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