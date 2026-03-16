Razstavljavec na sejmišču v Celju doživel hladen tuš, škode za 3 tisočake

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v času vikenda prejeli 725 klicev občanov. 227 klicev je bilo interventnih. 49 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 7 s področja mejnih zadev in tujcev, 82 s področja prometne varnosti in 50 s področja javnega reda in miru.

Kriminaliteta

Na celjskem sejmišču je neznani storilec izkoristil nepazljivost razstavljavca in mu odtujil nahrbtnik s prenosnikom ter gotovino. Lastnik je bil z dejanjem oškodovana za 3000 evrov.

V Ločici ob Savinji so iz lope, ki je postavljena ob stanovanjskem objektu vlomili in odtujili visoko tlačni čistilec. Lastnica je bila z dejanjem oškodovana za 1200 evrov.