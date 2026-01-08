Razvažal je gnoj in se hudo poškodoval, zdravniki se borijo za njegovo življenje

Včeraj, v sredo, 7. januarja, malo po 11. uri, so bili policisti PP Gornja Radgona obveščeni o hudi delovni nesreči. Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da se je med kipanjem tovora – gnoja na njivi v Hrastju Mota v občini Radenci, pokvarila traktorska prikolica. Ko je 50.-letni domačin, kmetovalec K. K. poskušal odpraviti napako na prikolici, je slednja padla nanj, pri čemer je hudo poškodovan ostal stisnjen med platojem in podvozjem.

Po dvigu prikolice je bil poškodovani moški s kraja s helikopterjem odpeljan na zdravljenje v UKC Maribor, kjer so zdravniki ugotovili, da je hudo telesno poškodovan in se borijo za njegovo življenje. Kot je povedala Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota, tuja krivda za nesrečo je izključena, zato bo o dogodku posredovano poročilo na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti.