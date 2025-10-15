Razvpiti »nitkar« Beka Karanadze napadel pravosodnega policista, takšno kazen je dobil

ODVIHRAL IZ DVORANE

Gruzijec obsojen za napad na pravosodnega policista. Vlomilski podvigi z nitko.

Na celjskem okrajnem sodišču je sodnici Tei Luciji Modrijančič uspelo skleniti kazenski postopek, v katerem se je znašel razvpiti Gruzijec Beka Karanadze, širši javnosti bolj znan iz afere nitkarji. Tokrat ga je pravosodnim policistom uspelo pripeljati z Doba, kjer prestaja zaporno kazen zaradi premoženjskih deliktov. Na klop celjskega sodišča pa je moral sesti zaradi očitka, da je novembra 2021 v celjskih zaporih poskušal napasti pravosodnega policista Primoža B. Povsem mogoče je, da se bo znova pritožil. V sodni dvorani je brez zadržkov kazal, da nikogar ne spoštuje. FOTOGRAFIJI: Mojca ...