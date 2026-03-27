POJASNILO

Redarstvo po incidentu pred ljubljanskim vrtcem: Napačno so parkirali kljub prostim mestom

Na navedenem območju smo v zadnjem obdobju pričeli izvajati poostren nadzor nad kršitvami, saj so prejeli več pritožb, pravijo.
Na kraju dogodka je mrgolelo policistov, enega človeka so vklenili.
S. N.
 27. 3. 2026 | 06:50
2:29
A+A-

»Namen našega ukrepanja je zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu, še posebno otrok, ter urejenosti prometa v okolici vzgojno-izobraževalnih ustanov,« nam je odgovor mestnega redarstva glede torkovega incidenta pred enoto ljubljanskega vrtca Najdihojca v spodnji Šiški posredovala Mestna občina Ljubljana. Kot smo poročali, je postopek redarstva tam zmotil starše, napetosti pa so se tako stopnjevale, da so posredovali policisti in enega od očetov celo vklenili.

6 PARKIRNIH mest za kratkotrajno parkiranje je na voljo.

»Na navedenem območju smo v zadnjem obdobju pričeli izvajati poostren nadzor nad kršitvami, saj smo prejeli več pritožb in pobud občanov ter pravnih oseb glede kršitev nepravilnega parkiranja kot tudi prekoračitev hitrosti,« smo izvedeli. V torek so v sklopu nadzora ugotovili tri kršitve nepravilnega parkiranja, mestna redarja pa sta izdala plačilna naloga zaradi neuporabe varnostnega pasu in uporabe mobilnega telefona med vožnjo, pa tudi globo zaradi neupoštevanja zakonitega ukaza uradne osebe, saj se kršitelj ni želel izkazati z dokumenti, ter globo zaradi nedostojnega vedenja do redarja. »Ker se eden od kršiteljev ni želel izkazati z dokumenti, je bilo zoper njega v skladu z zakonom o občinskem redarstvu odrejeno zadržanje do prihoda policistov. Po do sedaj zbranih podatkih je v času izvajanja postopka na kraj prišla še ena oseba, ki je pričela groziti, se nedostojno in agresivno vesti do na kraju prisotnih redarjev.

Nadzor nad mirujočim prometom poteka skladno z veljavno zakonodajo in ni vezan na predhodna opozorila.

V nadaljevanju so zoper navedeno osebo policisti uporabili prisilna sredstva,« so pojasnili. Dodali so še, da je tam, kot smo poročali že včeraj, zagotovljenih šest parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje (t. i. modra cona), v času nadzora pa je bilo na voljo več prostih parkirnih mest, vendar so nekateri kljub temu parkirali na mestih, ki temu niso namenjena. Starši sicer pravijo, da na območju, ki je namenjeno le ustavljanju, ne pa parkiranju, parkirajo že leta, redarji pa pred tem niso opozarjali na nepravilnosti. Redarstvo na ta očitek odgovarja: »Nadzor nad mirujočim prometom poteka skladno z veljavno zakonodajo in ni vezan na predhodna opozorila.«

Tukaj je urejeno kratkoročno, 15-minutno parkiranje, a prostih mest večkrat zmanjka. FOTOgafiji: R. T.
Tukaj je urejeno kratkoročno, 15-minutno parkiranje, a prostih mest večkrat zmanjka. FOTOgafiji: R. T.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Zakaj je prav zdaj pametno razmišljati o zanesljivem ogrevanju

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Zakaj je prav zdaj pametno razmišljati o zanesljivem ogrevanju

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Gorivo iz odpadkov, ki lahko ogreje domove?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
