Redarstvo po incidentu pred ljubljanskim vrtcem: Napačno so parkirali kljub prostim mestom

»Namen našega ukrepanja je zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu, še posebno otrok, ter urejenosti prometa v okolici vzgojno-izobraževalnih ustanov,« nam je odgovor mestnega redarstva glede torkovega incidenta pred enoto ljubljanskega vrtca Najdihojca v spodnji Šiški posredovala Mestna občina Ljubljana. Kot smo poročali, je postopek redarstva tam zmotil starše, napetosti pa so se tako stopnjevale, da so posredovali policisti in enega od očetov celo vklenili.

6 PARKIRNIH mest za kratkotrajno parkiranje je na voljo.

»Na navedenem območju smo v zadnjem obdobju pričeli izvajati poostren nadzor nad kršitvami, saj smo prejeli več pritožb in pobud občanov ter pravnih oseb glede kršitev nepravilnega parkiranja kot tudi prekoračitev hitrosti,« smo izvedeli. V torek so v sklopu nadzora ugotovili tri kršitve nepravilnega parkiranja, mestna redarja pa sta izdala plačilna naloga zaradi neuporabe varnostnega pasu in uporabe mobilnega telefona med vožnjo, pa tudi globo zaradi neupoštevanja zakonitega ukaza uradne osebe, saj se kršitelj ni želel izkazati z dokumenti, ter globo zaradi nedostojnega vedenja do redarja. »Ker se eden od kršiteljev ni želel izkazati z dokumenti, je bilo zoper njega v skladu z zakonom o občinskem redarstvu odrejeno zadržanje do prihoda policistov. Po do sedaj zbranih podatkih je v času izvajanja postopka na kraj prišla še ena oseba, ki je pričela groziti, se nedostojno in agresivno vesti do na kraju prisotnih redarjev.

Nadzor nad mirujočim prometom poteka skladno z veljavno zakonodajo in ni vezan na predhodna opozorila.

V nadaljevanju so zoper navedeno osebo policisti uporabili prisilna sredstva,« so pojasnili. Dodali so še, da je tam, kot smo poročali že včeraj, zagotovljenih šest parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje (t. i. modra cona), v času nadzora pa je bilo na voljo več prostih parkirnih mest, vendar so nekateri kljub temu parkirali na mestih, ki temu niso namenjena. Starši sicer pravijo, da na območju, ki je namenjeno le ustavljanju, ne pa parkiranju, parkirajo že leta, redarji pa pred tem niso opozarjali na nepravilnosti. Redarstvo na ta očitek odgovarja: »Nadzor nad mirujočim prometom poteka skladno z veljavno zakonodajo in ni vezan na predhodna opozorila.«