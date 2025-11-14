Rekreativni športni večer pri Ljubljani: pridržal enega, drugi ga je mahnil izza hrbta

MLADOLETNI VADNALI

Rekreativni večer na Brezovici se je končal s poškodbami udeleženca. Mladoletni vandali uničujejo po naseljih, rešitev (za zdaj) še ni.

Precej nenavadno se je pred dnevi iztekel športni večer na Brezovici pri Ljubljani, kjer v športnem balonu ob tamkajšnji osnovni šoli rekreativci ohranjajo kondicijo. Naenkrat so zunaj zaslišali hrup: »Ko so šli pogledat, so presenetili skupino mladih, ki je uničevala stvari v okolici OŠ Brezovica,« so po dogodku zapisali na spletnem profilu lokalne liste Mladi in Zeleni občine Brezovica (MZOB). Poklicali so policijo, ta se je hitro odzvala, a so vmes stvari že šle po zlu Rekreativci so poklicali policijo, ta se je hitro odzvala, a so vmes stvari že šle po zlu: »Vmes je prišlo do poskusa ...