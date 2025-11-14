Rekreativni športni večer pri Ljubljani: pridržal enega, drugi ga je mahnil izza hrbta

Rekreativni večer na Brezovici se je končal s poškodbami udeleženca. Mladoletni vandali uničujejo po naseljih, rešitev (za zdaj) še ni.
Galerija
Balon ob osnovni šoli so mladi vandali že večkrat poškodovali, zdaj pa je tam tekla še kri. FOTO: Dejan Javornik
Precej nenavadno se je pred dnevi iztekel športni večer na Brezovici pri Ljubljani, kjer v športnem balonu ob tamkajšnji osnovni šoli rekreativci ohranjajo kondicijo. Naenkrat so zunaj zaslišali hrup: »Ko so šli pogledat, so presenetili skupino mladih, ki je uničevala stvari v okolici OŠ Brezovica,« so po dogodku zapisali na spletnem profilu lokalne liste Mladi in Zeleni občine Brezovica (MZOB).
Poklicali so policijo, ta se je hitro odzvala, a so vmes stvari že šle po zlu
Rekreativci so poklicali policijo, ta se je hitro odzvala, a so vmes stvari že šle po zlu: »Vmes je prišlo do poskusa ...