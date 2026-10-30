Res noro jutro v Kopru: 67-letnica z okna zlila vedro urina, sosed ponižan in vznemirjen

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Nenavaden sosedski spor je zaposloval koprske policiste. Policisti so bili v četrtek ob 9.32 obveščeni o sporu med sosedi v večstanovanjski stavbi na območju Kopra. Na kraju so ugotovili, da je 67-letna kršiteljica že v zgodnjih jutranjih urah z okna svojega stanovanja na dvorišče zlila vedro z urinom.
Njeno ravnanje je močno vznemirilo soseda, ki živi pod njo. Po navedbah policije se je zaradi dogodka počutil ponižanega in vznemirjenega.
Policisti so ugotovili kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru ter 67-letnici izdali plačilni nalog.
Kasneje, ob 14.17, so policisti v okolici Kopra obravnavali še eno kršitev javnega reda in miru. Ugotovljeno je bilo, da je 27-letni kršitelj med telefonskim pogovorom žalil družinskega člana, zaradi česar se je ta počutil užaljenega. Policisti so zaradi kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda in miru zoper 27-letnika uvedli hitri postopek.
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