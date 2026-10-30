Res noro jutro v Kopru: 67-letnica z okna zlila vedro urina, sosed ponižan in vznemirjen

Nenavaden sosedski spor je zaposloval koprske policiste. Policisti so bili v četrtek ob 9.32 obveščeni o sporu med sosedi v večstanovanjski stavbi na območju Kopra. Na kraju so ugotovili, da je 67-letna kršiteljica že v zgodnjih jutranjih urah z okna svojega stanovanja na dvorišče zlila vedro z urinom.

Sosed ponižan in vznemirjen

Njeno ravnanje je močno vznemirilo soseda, ki živi pod njo. Po navedbah policije se je zaradi dogodka počutil ponižanega in vznemirjenega.

Policisti so ugotovili kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru ter 67-letnici izdali plačilni nalog.

Kasneje, ob 14.17, so policisti v okolici Kopra obravnavali še eno kršitev javnega reda in miru. Ugotovljeno je bilo, da je 27-letni kršitelj med telefonskim pogovorom žalil družinskega člana, zaradi česar se je ta počutil užaljenega. Policisti so zaradi kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda in miru zoper 27-letnika uvedli hitri postopek.