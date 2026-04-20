Reševali ranjeno smučarko in zaplezane pohodnike

V nedeljo okrog poldneva je bil ekipa za reševanje v gorah Gorske reševalne zveze Slovenije obveščena o padcu 37-letne turne smučarke v bližini Kranjske koče na Ledinah. Po podatkih, s katerimi razpolagajo policisti Policijske uprave (PU) Kranj, je ženska med smučanjem padla in si poškodovala koleno. Pri reševanju so ekipi za reševanje v gorah z Brnika pomoč nudili gorski reševalci GRS Jezersko in posadka helikopterja Letalske policijske enote, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote. Ranjeno žensko so s helikopterjem prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, policisti pa bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

Le nekaj minut pozneje so gorski reševalci posredovali tudi na pobočju Skute, natančneje med Malimi in Velikimi Podi. Kot so zapisali na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, so se na omenjenem kraju zaplezali trije pohodniki. Reševalci GRS Kamnik in helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo GRS z Brnika so nepoškodovane pohodnike rešili in jih prepeljali v dolino.