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Reševanja v gorah so si sledila drugo za drugim (FOTO)

V teh dneh so gorski reševalci zasedeni z reševanjem planincev.
V teh dneh je v gorah veliko nesreč, reševalcem dela ne zmanjka. FOTO: Grs Radovljica

V teh dneh je v gorah veliko nesreč, reševalcem dela ne zmanjka. FOTO: Grs Radovljica

Tudi dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika je polno zasedena. FOTO: Grs Radovljica

Tudi dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika je polno zasedena. FOTO: Grs Radovljica

Tako so pod Planinco pod Roblekovim domom in Begunjščico reševali planinko. FOTO: Grs Radovljica

Tako so pod Planinco pod Roblekovim domom in Begunjščico reševali planinko. FOTO: Grs Radovljica

Člani GRS Tržič so posredovali na poti na Zelenico. FOTO: Grs Tržič

Člani GRS Tržič so posredovali na poti na Zelenico. FOTO: Grs Tržič

V teh dneh je v gorah veliko nesreč, reševalcem dela ne zmanjka. FOTO: Grs Radovljica
Tudi dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika je polno zasedena. FOTO: Grs Radovljica
Tako so pod Planinco pod Roblekovim domom in Begunjščico reševali planinko. FOTO: Grs Radovljica
Člani GRS Tržič so posredovali na poti na Zelenico. FOTO: Grs Tržič
Ju. P.
 7. 7. 2026 | 05:05
5:07
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Tudi minuli konec tedna so morali večkrat posredovati gorski reševalci, ki so hiteli na pomoč planincem, ki so bili preveč neprevidni oziroma so imeli v gorah smolo. Na GRS Radovljica so opisali dve intervenciji. »V soboto smo ob 12.47 prejeli poziv za reševanje na poti nad Zabreško planino pod Stolom. Pohodnica je na poti zdrsnila in si poškodovala nogo. Gorski reševalci GRS Radovljica smo jo na kraju zdravniško oskrbeli in pripravili za transport. Za pomoč smo prosili dežurno ekipo GRZS na Brniku, ki jo je s helikopterjem LPE prepeljala v SB Jesenice,« so opisali prvo intervencijo.

Reševalci GRS Kranjska Gora so posredovali, ker je ob cesti v Krnico otrok padel z višine okoli 3 metrov.

V nedeljo so spet prejeli klic na pomoč, ob 13.51 je bilo namreč potrebno reševanje na območju poti pod Planinco pod Roblekovim domom in Begunjščico. Pohodnica je na poti namreč zdrsnila in si poškodovala nogo. »Gorski reševalci GRS Radovljica smo jo na kraju dogodka zdravniško oskrbeli in z ekipo pripravili za transport z dežurno ekipo GRZS na Brniku s helikopterjem LPE v SB Jesenice,« so pojasnili. V bližini, na poti na Zelenico v občini Tržič, pa so v nedeljo malo po 14. uri posredovali člani GRS Tržič, saj si je planinka poškodovala gleženj. Gorski reševalci so jo oskrbeli, jo prenesli do štirikolesnika in prepeljali na parkirišče pred predorom Ljubelj. Tam so jo prevzeli reševalci NMP in odpeljali v jeseniško bolnišnico.

Dvakrat na Triglav

Tudi dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika je polno zasedena. FOTO: Grs Radovljica
Tudi dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika je polno zasedena. FOTO: Grs Radovljica
V nedeljo so morali dvakrat posredovati tudi na Triglavu. Okoli 9. ure si je pri sestopu, pri Triglavskem domu na Kredarici, ženska poškodovala koleno. »Aktivirani so bili gorski reševalci GRS Mojstrana. Poškodovano planinko so v SB Jesenice prepeljali s helikopterjem LPE skupaj z dežurno ekipo GRS na Brniku,« so intervencijo opisali na republiškem centru za obveščanje. Popoldan, ob 17.11, pa se je v Severni steni Triglava zaradi podora skal poškodovala dvojica. Na pomoč so ponovno prihiteli reševalci GRS Mojstrana. O nesreči so poročali tudi s Policijske uprave Kranj. »Nekaj čez 17. uro je bila ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote, obveščena o gorski nesreči na območju Triglava. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, sta 40 in 49 let stari plezalki v navezi plezali Slovensko smer Severne stene Triglava. Na območju Prevčevega izstopa je 49-letno plezalko, ki je plezala druga v navezi, zadel padajoči kamen, nakar je izgubila ravnotežje in sta obe padli približno 10 metrov v globino ter se poškodovali,« je opisal nesrečo. S helikopterjem Letalske policijske enote so ju prepeljali v jeseniško bolnišnico. »Obe sta članici alpinističnih odsekov. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo,« je še sporočil tiskovni predstavnik Roland Brajič.

Še ena nesreča med plezanjem se je zgodila v soboto ob 11.45, in sicer je plezalki med plezanjem v ferati Hvadnik v občini Kranjska Gora zdrsnilo, pri čemer si je izpahnila ramo. Reševalci GRS Kranjska Gora so jo z vrvno tehniko in s pomočjo trikotnega sedeža dvignili iz soteske ter predali reševalcem NMP Jesenice, ti pa so jo prepeljali v SB Jesenice. Reševalci GRS Kranjska Gora so v nedeljo ob 12.28 posredovali, ker je ob cesti v Krnico otrok padel z višine okoli 3 metrov in si poškodoval roko. Gorska reševalca GRS Kranjska Gora sta se s terenskim vozilom odpeljala do kraja dogodka, poškodovanega otroka imobilizirala ter njega in njegovo mamo prepeljala do Vršiške ceste, kjer sta ju predala reševalcem NMP Jesenice. Ti so otroka prepeljali na Jesenice v bolnišnico.

Še ena nesreča med plezanjem se je zgodila v soboto, ko je plezalki v ferati Hvadnik v občini Kranjska Gora zdrsnilo.

Republiški center za obveščanje je poročal o še več nesrečah. Tako se je v nedeljo ob 10.52 je pri sestopu iz Krna poškodovala planinka. Oskrbeli so jo člani GRS Tolmin in Bovec, po njo je priletel helikopter. Helikopter je v soboto okoli 19. ure v bolnišnico odpeljali tudi planinko, ki se je poškodovala na Okrešlju. Posredovali so tudi reševalci GRS Celje. Tudi v soboto dopoldne so s Krna s helikopterjem odpeljali planinko, ki si je poškodovala gleženj. Bovški gorski reševalci so v soboto popoldne posredovali dvakrat. Na Prehodavcih je planinec padel in si poškodoval glavo, pod Malo Mojstrovko pa si je planinec poškodoval nogo. Obakrat je poletel tudi helikopter.

Člani GRS Tržič so posredovali na poti na Zelenico. FOTO: Grs Tržič
Člani GRS Tržič so posredovali na poti na Zelenico. FOTO: Grs Tržič

Tako so pod Planinco pod Roblekovim domom in Begunjščico reševali planinko. FOTO: Grs Radovljica
Tako so pod Planinco pod Roblekovim domom in Begunjščico reševali planinko. FOTO: Grs Radovljica

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