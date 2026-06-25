Reševanje pod vrhom Uršlje gore: pohodnika obšla slabost, odpeljal ga je helikopter

Danes dopoldne se je pod vrhom Uršlje gore v občini Slovenj Gradec odvila reševalna akcija. Okoli 9.10 je pohodnika na poti obšla nenadna slabost, zaradi česar je potreboval nujno medicinsko pomoč. Na terenu so posredovali reševalci GRS Koroška, ki so reševalni ekipi nujne medicinske pomoči pomagali pri oskrbi obolelega. Moškega so nato prenesli do helikopterja Slovenske vojske, s katerim so ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Maribor.

Pri obisku hribov je vedno ključna premišljena priprava. Pred odhodom realno ocenite svoje fizične sposobnosti in izberite pot, ki ustreza vaši trenutni kondiciji. V nahrbtniku nikoli ne sme manjkati zadostna količina vode ali izotoničnih napitkov za preprečevanje dehidracije, posebno v takšni vročini, kot smo ji priča te dni.

Telo podprite z lahkimi, a kaloričnimi prigrizki. Ker se telo v hribih hitreje izčrpa, hodite v zmernem ritmu in si redno vzemite čas za krajše premore v senci, še posebej ob toplejših dneh. Če imate kronične zdravstvene težave, se pred večjimi vzponi posvetujte z zdravnikom in ne pozabite na redno jemanje svojih zdravil.