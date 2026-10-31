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Neverjetno, kaj je storil! Marjan trčil v policista, pobegnil v koruzo in zahteval odvetnika (FOTO)

V zagovoru je obžaloval svoje ravnanje in pojasnil, da je pred dogodkom dva dni pil. Zdaj na sojenje čaka v priporu.
Marjan Grm FOTO: Aleksander Brudar
Marjan Grm FOTO: Aleksander Brudar
Boštjan Celec
 31. 10. 2026 | 08:46
 31. 10. 2026 | 08:46
5:58
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Petindvajsetletnemu Marjanu Grmu iz Kočevja po vložitvi obtožnice grozi do deset let zapora. Tožilstvo mu očita povzročitev hude telesne poškodbe ter preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi. O njegovi krivdi bo odločalo sodišče. Dogodek se je zgodil 13. julija okoli 15.30 v središču Kočevja, v bližini picerije Briški. Policisti so med patruljiranjem opazili črno opel astro, ki jo je vozil Grm. Policist Luka R. je pozneje povedal, da voznik ni bil pripet z varnostnim pasom in da je vedel, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so se odpeljali za njim in ga poskušali ustaviti z zvočnimi in svetlobnimi signali, vendar se na njihove pozive ni odzval. Z avtomobilom je zapeljal v slepo ulico med Trgom svetega Jerneja in Trgom zbora odposlancev, kjer se je ustavil.

Policist Luka R. je službeno vozilo ustavil približno meter za astro in pristopil k voznikovim vratom. Grmu je ukazal, naj ugasne motor, in izroči ključe. Na sovoznikovem sedežu je bil Marko Belcl. Namesto da bi upošteval ukaz, je Grm z veliko hitrostjo zapeljal vzvratno, trčil v policijsko vozilo in nato še v dva parkirana avtomobila. Zatem je obrnil vozilo, da bi lahko zapustil slepo ulico. Policist je izvlekel službeno pištolo in voznika glasno pozval, naj se ustavi. Toda po navedbah obtožnice je Grm silovito zapeljal proti njemu. Luka R. je moral skočiti in pristal na pokrovu motorja. Voznik ni ustavil, ampak je še pospešil. Po nekaj metrih je močno zavrl, policista pa je vrglo z avtomobila. Ta je udaril v steno bližnje hiše in padel na tla. Grm je medtem odpeljal s kraja dogodka.

FOTO: Aleksander Brudar
FOTO: Aleksander Brudar

Uteho sem poiskal v alkoholu in dva dni pil.

Policist utrpel hude telesne poškodbe

Tožilka Vanja Melnik je v obtožnici navedla, da je policist utrpel udarnino in razpočno rano na glavi, udarnino leve lopatice, udarnino in odrgnino levega komolca, udarnino leve dlani in levega zapestja ter udarnino desne pete. Izvedenec travmatolog dr. Matjaž Veselko je poškodbe opredelil kot hudo telesno poškodbo. Grm je obtožen povzročitve hude telesne poškodbe ter preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Za vsako od teh kaznivih dejanj je zagrožena kazen do pet let zapora, kar pomeni, da mu ob morebitni obsodbi za obe dejanji grozi skupno do deset let zapora.

Po dogodku sta Grm in Belcl odpeljala v kočevsko romsko naselje Marof, kjer sta močno poškodovano astro skrila v gozdu. Grm je nato pobegnil do enega od kočevskih krožišč in se skril v koruzo. Od tam je poklical ljubljanskega odvetnika Bojana Celarja in ga prosil, naj pride ponj, saj se želi predati. Proti večeru ga je odvetnik odpeljal na policijsko postajo, kjer so mu odvzeli prostost.

Preiskovalna sodnica je zanj zaradi ponovitvene nevarnosti odredila pripor, v katerem čaka na sojenje.

Pri 25 letih že štirikrat pravnomočno obsojen

Preiskovalna sodnica je ob odreditvi pripora opozorila tudi na Grmovo preteklost. Kot je zapisala v sklepu, je bil pri 25 letih že štirikrat pravnomočno obsojen. Po njeni presoji to kaže, da vztrajno krši družbene in pravne norme. Prav zaradi nevarnosti ponavljanja kaznivih dejanj mu je odredila pripor.

»Uteho sem poiskal v alkoholu in dva dni pil«

Grm je med preiskavo podal pisni zagovor, v katerem je izrazil obžalovanje in zanikal, da bi želel policista povoziti ali poškodovati. Pojasnjeval je, da je bil v času dogodka v zelo slabem psihičnem stanju zaradi osebnih težav. Po njegovih navedbah se je tri dni pred dogodkom sprl s partnerko, s katero sta končala zvezo. Na njeno stran se je postavila tudi njegova družina, ki naj bi med njegovo odsotnostjo iz stanovanja odpeljala otroke. Grm je oče dveh mladoletnih otrok. Trdil je tudi, da so zoper njega vložili lažno prijavo, češ da je agresiven in razbija.

Grm zaradi julijskega dogodka zdaj čaka na sojenje v priporu. O njegovi krivdi za očitana kazniva dejanja še ni pravnomočno odločeno.

V zagovoru je povedal, da je uteho poiskal v alkoholu in dva dni pil. Spal naj bi le po dve uri v avtomobilu, nato pa nadaljeval s pitjem. Ko so ga poskušali ustaviti policisti, je bil po lastnih navedbah pod vplivom alkohola, zato je ravnal napačno in poskušal pobegniti. Ob tem je poudaril, da se zaveda, da je ravnal narobe, in da se želi policistu opravičiti. Njegove navedbe so del zagovora, o očitkih pa bo odločalo sodišče.

Bil obtožen tudi v primeru smrti grosupeljskega gozdnega moža

  • Grm se je v preteklosti znašel tudi v odmevnem kazenskem postopku zaradi smrti 77-letnega Stanislava Knaflja, znanega kot grosupeljski gozdni mož. Knafelj je umrl po napadu marca 2021. Grm je bil skupaj s še tremi stanovalci kočevskega romskega naselja obtožen, da so ga brutalno pretepli.
  • Na prvem sojenju so bili obtoženi na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojeni na skupno 37 let in sedem mesecev zapora. Grmu so ob preklicu ene od pogojnih obsodb izrekli enotno kazen desetih let in dveh mesecev zapora.
  • Višje sodišče je sodbo razveljavilo. V ponovljenem postopku so za Knafljevo smrt sodili le Marku Belclu, ki je bil z Grmom tudi v avtomobilu na dan julijskega dogodka. Belcl je bil obsojen na devet let zapora.

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