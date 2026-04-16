Ribiški večer v Nedelici v nedeljo kot prava kriminalka, murskosoboški kriminalisti že spisali ovadbi

Murskosoboški kriminalisti so zaključili preiskavo dogodka na območju gramoznice v Nedelici, kjer je v nedeljo zvečer moški s puško grozil dvema osebama, pri čemer se je sprožil en strel. Zoper 57-letnega osumljenca so podali dve kazenski ovadbi zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj grožnje ter nedovoljene proizvodnje in prometa orožja.

Na podlagi opravljenega ogleda kraja dejanja, zbiranja obvestil in izvedene hišne preiskave so osumljenemu zasegli še prepovedano orožje, strelivo ter orožje, za katero ni imel ustreznih listin, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Osumljenec v pridržanju

Kriminalisti zoper osumljenega, ki je sicer v pridržanju, prav tako zbirajo obvestila v zvezi s sumom storitve nasilja v družini in so mu izrekli prepoved približevanja. Po zbranih obvestilih bodo zoper njega podali kazensko ovadbo na tožilstvo v Murski Soboti.

Zaradi orožja, za katero osumljeni ni imel ustreznih dovoljenj, pa bodo uvedli prekrškovni postopek.