Ribniški gasilci na vajah, a se je oglasil pozivnik! Prikolica na boku, konja vidno vznemirjena (FOTO)

Gasilska enota Ribnica je na omrežju Facebook poročala o prav posebni intervenciji. Pravzaprav so vadili za tekmovanje, ko je dogajanje prekinil zvok pozivnika. V Žlebiču se je namreč prevrnilo vozilo s prikolico za prevoz konj.

Prikolica na boku, konja vidno vznemirjena

»Včerajšnje vaje za tekmovanje CRC je prekinil zvok pozivnika. Okoli 12. ure smo bili gasilci namreč napoteni na intervencijo v Žlebič, kjer je osebno vozilo s prikolico za prevoz konj zdrsnilo s ceste. Pri tem se je prikolica prevrnila na bok. Ob prihodu na kraj smo zavarovali območje nesreče ter pristopili k reševanju obeh konj, ki sta bila vidno vznemirjena. Nahajala sta se v prikolici, kjer sta ležala na boku drug na drugem. Previdno smo ju odvezali in spodbudili, da sta vstala, nato pa ju varno pospremili iz prikolice. Ko sta bila konja na varnem, sta se hitro umirila. Pospremili smo ju na bližnji travnik, kjer sta že kmalu začela mirno pasti. Ob pregledu smo na nogah opazili nekaj manjših ran, ki smo jih oskrbeli s sterilnimi povoji.

V nesreči ni bilo poškodovanih oseb. Na kraj dogodka je bil poklican tudi dežurni veterinar. Ponovno se je pokazalo, kako pomembno je hitro in usklajeno ukrepanje ob tovrstnih dogodkih – tudi takrat, ko gre za reševanje živali,«.