Rihardu je vrat in trebuh prerezala v samoobrambi, trdi Fahrije

SOJENJE

Fahrije Rama zanika, da bi bila s pokojnim par, kar menijo njegovi sorodniki.

Na nadaljevanju sojenja 45-letni Fahrije Rama, Kosovarki, sicer državljanki Slovenije, v primeru kaznivega dejanja, v katerem je obtožena uboja Riharda Žvikarta 22. julija lani v Lovrencu na Pohorju, so v sodni dvorani okrožnega mariborskega sodišča pričali svojci ubitega. Žvikartova sestra ni poznala Fahrije Rama. Prvič jo je srečala na januarski obravnavi na sodišču. Spominjala se je, da jo je štiri dni pred smrtjo brat poklical in spraševal, ali imajo v trgovini lak za lase. Običajno ji ni zaupal veliko stvari. »Do mene je bil zelo nezaupljiv,« mu je pripisala. Sosedje so ji denimo ...