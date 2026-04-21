Razkrivamo: slovenski šampion Robert Kranjec utrpel težke poškodbe, z njim naj bi bilo hudo

Kot smo poročali, so radovljiški policisti prejšnji petek okoli 12.30 na območju Spodnje Lipnice obravnavali hudo prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen 44-letni kolesar. Takrat se še ni vedelo, kar prvi razkrivamo danes: po neuradnih, a zanesljivih informacijah Slovenskih novic naj bi šlo za našega skakalnega šampiona Roberta Kranjca.

Po doslej znanih podatkih je Kranjec med vožnjo v petek zapeljal na nasprotno smerno vozišče, trčil v robnik in padel ter se pri tem hudo telesno poškodoval. Na kraj nesreče je najprej prispelo zdravstveno osebje, ki mu je nudilo prvo pomoč, nato pa so ga z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Zaradi resnosti poškodb je bil kasneje s helikopterjem Slovenske vojske prepeljan v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. Njegovo stanje naj bi bilo nekaj časa zelo hudo, a naj bi se k sreči že izboljševalo.

Vmešan tudi alkohol?

Policija je v postopku ugotovila, da je kolesar vozil pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal 1,19 mg alkohola na liter izdihanega zraka, kar ustreza približno 2,5 promila alkohola v krvi. Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek.

Več informacij o hudi nesreči našega športnega šampiona bomo objavili v kratkem