Robert obsojen, ker je poskušal povoziti policiste

V ZAGREBU

Po prestanem delu zaporne kazni bo Roberta Trščinarja Hrvaška izročila Sloveniji.

Starega znanca slovenskih policistov, 39-letnega Roberta Trščinarja iz Vinje vasi pri Novem mestu, so 29. decembra lani še kako dobro spoznali tudi tisti hrvaški možje postave, ki so ga v Zagrebu zasačili med krajo avtomobilskih koles. Zdaj je bil po priznanju krivde obsojen na zaporno kazen, ko jo odsluži, pa na prostost ne bo smel. Sprva osumljen poskusa uboja Zgodilo se je ob štirih zjutraj, ko se je s cupro formentor pripeljal do ograje zagrebškega avtomobilskega salona Štasni v mestnem predelu Susedgrad. Preskočil je ograjo in šel do avtomobilov v lasti Porsche Croatia. Njegovo pozornost ...