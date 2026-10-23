Robi naj bi umoril mamo Stanko in zažgal hišo: kar so izvedeli o njem, pretresa vasico pod Nanosom (VIDEO)

Malo Ubeljsko je ovito v črnino. Vasico v občini Postojna pod pobočjem Nanosa, kjer se vsi med seboj poznajo, je včeraj pretresla grozljiva družinska tragedija. 46-letni Robert, ki mu pravijo Robi, naj bi umoril svojo 74-letno mater Stanko, nato pa zanetil požar in pobegnil. V starem cliu naj bi po informacijah Slovenskih novic zbežal v Italijo, kjer so ga še isti dan prijeli karabinjerji. Nihče pa mu ne bi pripisal, da bi lahko storil kaj tako strašnega. Ko je sosed v četrtek zjutraj opazil dim, ki se je valil iz stanovanjske hiše, je na pomoč takoj poklical gasilce. Ti so med gašenjem v garaži našli Stankino truplo, v hiši pa odkrili več ločenih žarišč. Policija sumi, da je mati umrla nasilne smrti.

Malo Ubeljsko je ovito v črnino. FOTO: Moni Černe

Po neuradnih podatkih naj bi v tem tednu Robi kar dvakrat skušal požgati hišo, v kateri sta z materjo živela sama. Stanka je bila upokojena približno 14 let, njen sin pa ni hodil v službo. Nekoč je sicer vozil tovornjak, zadnja leta pa je živel v sožitju z naravo.

Kako sta živela mati in sin, zakaj so vaščani v strahu, preberite v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.