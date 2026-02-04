  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠUTARJEV ZAKON

Ročne bombe nekateri Slovenci na policijo prinašali kar v vrečkah

Policisti so do 31. januarja prejeli 387 naznanil državljanov za prostovoljno predajo orožja.
Popis je pokazal, da je izročitev orožja sorazmerna z gostoto prebivalstva na določenih upravah. FOTO: Gpu

Popis je pokazal, da je izročitev orožja sorazmerna z gostoto prebivalstva na določenih upravah. FOTO: Gpu

O predanih kosih orožja bo odločala posebna komisija. FOTO: Gpu

O predanih kosih orožja bo odločala posebna komisija. FOTO: Gpu

Predano orožje še kriminalistično in tehnično pregledujejo in preverjajo njegov status. FOTO: Gpu

Predano orožje še kriminalistično in tehnično pregledujejo in preverjajo njegov status. FOTO: Gpu

Popis je pokazal, da je izročitev orožja sorazmerna z gostoto prebivalstva na določenih upravah. FOTO: Gpu
O predanih kosih orožja bo odločala posebna komisija. FOTO: Gpu
Predano orožje še kriminalistično in tehnično pregledujejo in preverjajo njegov status. FOTO: Gpu
I. R.
 4. 2. 2026 | 14:40
 4. 2. 2026 | 14:40
4:00
A+A-

Zadnji dan januarja se je iztekel rok za prostovoljno izročitev ilegalnega orožja. Na Generalni policijski upravi (GPU) so z izplenom zadovoljni. Prejeli so 387 naznanil državljanov za prostovoljno predajo orožja. Prevzeli so 235 različnih pištol, od tega 12 plinskih, 32 avtomatskih in 97 drugih pušk, več kot 30.000 nabojev, 102 ročni bombi, 10 plinskih bomb, 10 drugih eksplozivnih sredstev, več kot dva kilograma eksploziva in manjše količine delov orožja, hladnega orožja, dušilnikov zvoka, vžigalnikov in vžigalnih vrvic, je pojasnil višji samostojni policijski inšpektor Alojz Sladič, vodja Oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje, Uprave uniformirane policije GPU. Kljub opozorilom, naj posamezniki pred predajo predhodno pokličejo policijo, da bodo orožje na domu prevzeli policisti, so nekateri ročne bombe sami prinesli na policijo kar v nakupovalnih vrečkah.

Predajo nezakonitega orožja in streliva brez pravnih posledic je omogočila dopolnitev zakona o orožju.

Večina orožja je še na policijskih upravah, saj ga še kriminalistično in tehnično pregledujejo in preverjajo njihov status. Končno število predanega orožja se bo zato lahko še spremenilo. S preiskavami orožja ugotavljajo, ali je bilo v preteklosti kdaj uporabljeno v kaznivem dejanju in ali izvira iz kaznivega dejanja. Nemalo je namreč tatvin orožja, tako pri nas kot v tujini, opozarja Sladič. Po končanih preiskavah orožje zapakirajo in predajo notranjemu ministrstvu, ki ima posebno skladišče. Če bodo ugotovili, da je bilo orožje uporabljeno v kaznivem dejanju, bodo ugotavljali »vsa dejstva in okoliščine kaznivega dejanja in skušali priti do osumljencev. Ni nujno, da je izročitelj tudi osumljenec,« pojasnjuje Sladič. Med drugim so prejeli kose zgodovinske vrednosti, tudi iz časa prve svetovne vojne in obdobja osamosvojitvene vojne. Na Policiji predvidevajo, da orožje še vedno prihaja z območja zahodnega Balkana. Nekaj ga je tudi novejše izdelave, pri večini pa gre za še vedno normalno uporabno orožje. O predanih kosih orožja bo odločala posebna komisija. Kot pojasnjujejo na policiji, bo večina šla v uničenje, posebne kose pa bodo lahko podarili muzejem ali policiji za izobraževalne namene.

Od pokojnih svojcev

Ob predaji so izročitelji povedali, da so orožje našli v garažah in kleteh ter da je pripadalo njihovim pokojnim svojcem. Policija je nato preverila izvor orožja in ali gre morda za legalno orožje. »Za nekaj kosov je bila v preteklosti izdana orožna listina. Svojcem bo ponujena možnost, da si na upravnih enotah po postopku pridobijo orožno listino, ali ga prodajo ali pa predajo v uničenje,« je povedal Sladič. V skladu z zakonom tisti, ki so predali orožje, ne bodo preganjani za prekrške nedovoljenega zbiranja orožja in najdbe brez prijave, prav tako ne zaradi nedovoljene proizvodnje orožja ali prometa z njim. »Izročitelji ne morejo pridobiti lastninske pravice do orožja, temveč to postane last Republike Slovenije, izročitelj ni upravičen do odškodnine ali povračila stroškov,« je še dodal Sladič. »Zadovoljni smo, da se je takšna količina ilegalnega orožja umaknila s trga, gre za korak proti večji varnosti.« Predajo nezakonitega orožja in streliva brez pravnih posledic je omogočila dopolnitev zakona o orožju, ki je začel veljati 13. decembra lani. Zakon je določil možnost izročitve orožja oziroma streliva, ki ga imetniki posedujejo brez veljavne orožne listine, do 31. januarja 2026.

O predanih kosih orožja bo odločala posebna komisija. FOTO: Gpu
O predanih kosih orožja bo odločala posebna komisija. FOTO: Gpu

Predano orožje še kriminalistično in tehnično pregledujejo in preverjajo njegov status. FOTO: Gpu
Predano orožje še kriminalistično in tehnično pregledujejo in preverjajo njegov status. FOTO: Gpu

Več iz teme

šutarjev zakonpolicijaorožjepredaja
ZADNJE NOVICE
16:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREKRŠKI

V Ajdovščini voznik sicer ni bil pijan, je pa vozil pod vplivom kokaina

Policisti PP Nova Gorica so obravnavali še dva voznika, ki sta bila pod vplivom alkohola.
4. 2. 2026 | 16:59
16:15
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA OPREMA

Sodobne kuhinje imajo veliko prednosti, preverite, katere

Čeprav niso nujno večje, je njihova razporeditev bolj premišljena, poudarek je na funkcionalnosti.
4. 2. 2026 | 16:15
16:09
Novice  |  Slovenija
GOLOBOVA ŽENA JEZNA

Tina Gaber Golob sesuva jezne Gargamelovce: »To je najlažji način, da škodujejo Robertu«

Žena predsednika vlade se je pritožila zaradi nekaterih zapisov, ki so jo ujezili.
4. 2. 2026 | 16:09
15:40
Bulvar  |  Domači trači
ODHAJA IZ JUTRAJEGA PROGRAMA

Priljubljeni radijski voditelj se po 15 letih poslavlja: »Ni računice«

V slovenskem prostoru ga poznamo kot voditelja, glasbenika in imitatorja, širša javnost pa si ga je še posebej zapomnila kot zmagovalca oddaje Znan obraz ima svoj glas.
4. 2. 2026 | 15:40
15:15
Novice  |  Svet
RADOSTNA NOVICA

To je eden največjih mladičev na svetu, ne boste verjeli, koliko meri

Žirafa se je skotila v safari parku v West Midlandsu v Angliji.
4. 2. 2026 | 15:15
15:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRIKRIVANJE

Poglejte, kako luksuzen avto, je 25-letna Slovenka hotela uvoziti iz Združenih arabskih emiratov (FOTO)

Bentley Continental GT so zasegli v koprskem pristanišču.
4. 2. 2026 | 15:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki