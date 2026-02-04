Ročne bombe nekateri Slovenci na policijo prinašali kar v vrečkah

Zadnji dan januarja se je iztekel rok za prostovoljno izročitev ilegalnega orožja. Na Generalni policijski upravi (GPU) so z izplenom zadovoljni. Prejeli so 387 naznanil državljanov za prostovoljno predajo orožja. Prevzeli so 235 različnih pištol, od tega 12 plinskih, 32 avtomatskih in 97 drugih pušk, več kot 30.000 nabojev, 102 ročni bombi, 10 plinskih bomb, 10 drugih eksplozivnih sredstev, več kot dva kilograma eksploziva in manjše količine delov orožja, hladnega orožja, dušilnikov zvoka, vžigalnikov in vžigalnih vrvic, je pojasnil višji samostojni policijski inšpektor Alojz Sladič, vodja Oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje, Uprave uniformirane policije GPU. Kljub opozorilom, naj posamezniki pred predajo predhodno pokličejo policijo, da bodo orožje na domu prevzeli policisti, so nekateri ročne bombe sami prinesli na policijo kar v nakupovalnih vrečkah.

Predajo nezakonitega orožja in streliva brez pravnih posledic je omogočila dopolnitev zakona o orožju.

Večina orožja je še na policijskih upravah, saj ga še kriminalistično in tehnično pregledujejo in preverjajo njihov status. Končno število predanega orožja se bo zato lahko še spremenilo. S preiskavami orožja ugotavljajo, ali je bilo v preteklosti kdaj uporabljeno v kaznivem dejanju in ali izvira iz kaznivega dejanja. Nemalo je namreč tatvin orožja, tako pri nas kot v tujini, opozarja Sladič. Po končanih preiskavah orožje zapakirajo in predajo notranjemu ministrstvu, ki ima posebno skladišče. Če bodo ugotovili, da je bilo orožje uporabljeno v kaznivem dejanju, bodo ugotavljali »vsa dejstva in okoliščine kaznivega dejanja in skušali priti do osumljencev. Ni nujno, da je izročitelj tudi osumljenec,« pojasnjuje Sladič. Med drugim so prejeli kose zgodovinske vrednosti, tudi iz časa prve svetovne vojne in obdobja osamosvojitvene vojne. Na Policiji predvidevajo, da orožje še vedno prihaja z območja zahodnega Balkana. Nekaj ga je tudi novejše izdelave, pri večini pa gre za še vedno normalno uporabno orožje. O predanih kosih orožja bo odločala posebna komisija. Kot pojasnjujejo na policiji, bo večina šla v uničenje, posebne kose pa bodo lahko podarili muzejem ali policiji za izobraževalne namene.

Od pokojnih svojcev

Ob predaji so izročitelji povedali, da so orožje našli v garažah in kleteh ter da je pripadalo njihovim pokojnim svojcem. Policija je nato preverila izvor orožja in ali gre morda za legalno orožje. »Za nekaj kosov je bila v preteklosti izdana orožna listina. Svojcem bo ponujena možnost, da si na upravnih enotah po postopku pridobijo orožno listino, ali ga prodajo ali pa predajo v uničenje,« je povedal Sladič. V skladu z zakonom tisti, ki so predali orožje, ne bodo preganjani za prekrške nedovoljenega zbiranja orožja in najdbe brez prijave, prav tako ne zaradi nedovoljene proizvodnje orožja ali prometa z njim. »Izročitelji ne morejo pridobiti lastninske pravice do orožja, temveč to postane last Republike Slovenije, izročitelj ni upravičen do odškodnine ali povračila stroškov,« je še dodal Sladič. »Zadovoljni smo, da se je takšna količina ilegalnega orožja umaknila s trga, gre za korak proti večji varnosti.« Predajo nezakonitega orožja in streliva brez pravnih posledic je omogočila dopolnitev zakona o orožju, ki je začel veljati 13. decembra lani. Zakon je določil možnost izročitve orožja oziroma streliva, ki ga imetniki posedujejo brez veljavne orožne listine, do 31. januarja 2026.

O predanih kosih orožja bo odločala posebna komisija. FOTO: Gpu