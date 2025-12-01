Rojstni dan 21-letnika se sprevrgel v pretep, žalil je tudi policiste

V nedeljo, 30. novembra 2025, malo po 00.30 uri so policisti posredovali na avtobusni postaji na Dolinski cesti, kjer naj bi en fant pretepal drugega. »Ob prihodu policistov na kraj je bilo ugotovljeno, da je skupina oseb praznovala rojstni dan 21-letnika doma iz Kopra, vsi pa so vili pod vidnim vplivom alkohola. Med zbiranjem obvestil je slavljenec pričel žaliti policiste in se nedostojno vesti do njih, prav tako ni upošteval ukazov, da se umiri zaradi česar so policisti zoper njega uporabili prisilna sredstva in mu izdali plačilni nalog,« so sporočili s PU Koper. Prav tako se je med postopkom nedostojno vedel in ni upošteval ukaze policistov 23-letni moški, doma iz okolice Kopra Tudi zoper njega so policisti uporabili prisilna sredstva, mu izdali plačilni nalog in zanj tudi odredili pridržanje.

Na interventni številki policije 113 zabeleženih 603 klicev V preteklem vikendu je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 603 klicev. Med 180 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 28 prometnih nesreč z materialno škodo, 3 prometne nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami in 1 prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so policisti zasegli 6 vozil. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 11 intervencij, pri tem pa pridržali 2 osebi. Med kaznivimi dejanji smo zabeležili 2 vloma, po 4 tatvine in poškodovanja tuje stvari, 2 mučenji živali in 1 kaznivo dejanje prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države.