Rojstnodnevna zabava na Ptuju, ki se je končala s smrtjo: obtoženi štirje, tega jih bremenijo

Rojstnodnevno veselje v Termah Ptuj se je 21. januarja 2023 spremenilo v nepredstavljivo tragedijo. Šestletni deček se je skupaj z vrstniki udeležil praznovanja, ki pa ga ni nikoli zapustil živ. Usoden je bil spust po toboganu. S pristojnega ptujskega tožilstva so sporočili, da je po končani sodni preiskavi vložena obtožba. Dve fizični osebi bremeni kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti, eno fizično osebo kaznivo dejanje ogrožanja varnosti pri delu, prav tako pa je zaradi ogrožanja varnosti pri delu obtožena tudi ena pravna oseba.

Tragedija se je zgodila med otroško rojstnodnevno zabavo. Za varnost naj bi skrbeli animatorji in vaditelji tamkajšnjega Plavalnega kluba. Deček je po znanih informacijah znal plavati, a to ni preprečilo najhujšega. Ko se je zabava že bližala koncu, so otrokom napovedali še zadnji spust po toboganu. Za šestletnika je bil ta tudi zadnji v življenju. Kaj se je v tistih usodnih trenutkih natančno zgodilo, bo razčiščevalo sodišče. Po nekaterih informacijah naj bi se z dečkom nekaj zgodilo že v tunelu tobogana, iz katerega naj bi prišel negiben in pristal v vodi. Druge informacije so to zanikale.

Policija je po naših informacijah zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti kazensko ovadila animatorki iz kluba, ki sta skrbeli za otroke. Za to kaznivo dejanje zakon predvideva zaporno kazen od šestih mesecev do pet let. S PU Maribor so takrat sporočili, da sta osumljeni opustili ukrepe in dolžnosti, ki izhajajo iz pravilnika o varstvu pred utopitvami na kopališčih. Preiskava se je nato razširila še na eno fizično osebo. Tožilstvo ji očita ogrožanje varnosti pri delu. Če je takšno dejanje storjeno iz malomarnosti in se konča s smrtjo človeka, je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora. Šlo naj bi za predsednico Plavalnega kluba Terme Ptuj Matejo R. Na ptujskem okrožnem sodišču se vzporedno odvija tudi civilni postopek. Tožniki zaradi povrnitve škode zahtevajo 210.785 evrov. Poleg treh fizičnih oseb sta tožena še Plavalni klub Terme Ptuj in lastnik kopalnega kompleksa Sava Turizem.

Po tragediji so tobogan nemudoma zaprli. FOTO: Arhiv S. N.

Deklica rokavčkov ni dočakala

Ptujska tragedija bo epilog očitno dobila šele na sodišču, še vedno pa ni jasno, kako se bo končal primer smrti petletne deklice v ljubljanskem Atlantisu. Tragedija se je zgodila 26. junija 2021, tudi tam pa so policisti ovadili dve osebi. Pod drobnogledom tožilcev sta se znašla reševalec iz vode in dekličin očim. Ta je bil z nesrečno malčico ob toboganu na zunanjem delu bazena, ko si je otrok zaželel plavati. Odšel je po rokavčke, deklici pa naročil, naj ga počaka. Ko se je vrnil, je ni bilo več tam. Sprva je menil, da je odšla drugam, zato jo je začel iskati. Nato je zagledal reševalce in spoznal, da se je zgodilo najhujše.

Nadzorne kamere so pokazale, da je deklica zlezla v bazen ob fontani, kjer je bila voda globoka 1,35 metra, in se začela utapljati. Šele nekaj minut pozneje jo je na dnu bazena opazila ena od kopalk, jo potegnila iz vode in odnesla na rob. Druga obiskovalka je stekla po reševalce, ti pa so deklico takoj začeli oživljati. Odpeljali so jo v klinični center, a poškodb ni preživela. Umrla je 12. julija zaradi hipoksične okvare možganov, ki je bila posledica utopitve.

Očima so ovadili, ker naj ne bi ravnal s potrebno pazljivostjo. Po pojasnilih PU Ljubljana bi se moral zavedati, da lahko petletna neplavalka sama odide v bazen in se utopi. Zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti so ovadili tudi enega od reševalcev iz vode. Ta naj po ugotovitvah policije ne bi stal na mestu, kjer bi moral neprekinjeno opazovati kopalno površino in bazensko ploščad zunanjega bazena. Namesto tega naj bi sedel v notranjem delu ob panoramski steni, zato naj ne bi imel nadzora nad dogajanjem zunaj. Tako tudi ni mogel videti, kako deklica leze v vodo, in pravočasno ukrepati. Tudi ta primer še čaka svoj epilog. Odvetnik Marko Makuc je povedal, da nima informacij, ali se je spis že vrnil na tožilstvo, kjer bodo odločili, ali bodo pregon nadaljevali ali od njega odstopili.