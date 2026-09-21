Rok mora zaradi strupenih gumi bombonov na sodišče

Potem ko na predobravnavnem naroku krivde ni priznal, se bo na ljubljanskem okrožnem sodišču 1. oktobra začelo sojenje 34-letnemu podjetniku Roku Setnikarju. Tožilstvo mu očita, da je v svojih trgovinah prodajal oziroma za nadaljnjo uporabo hranil izdelke s prepovedanimi kanabinoidi. Od aretacije je v priporu, trenutno pa tudi ni več direktor podjetja. Setnikar očitke tožilstva zavrača. V svojem zagovoru v sodni preiskavi naj bi po poročanju medijev vztrajal, da je bilo poslovanje njegovega podjetja I am Panda zakonito, izdelki pa so bili kupljeni v EU in ustrezno označeni. Po njegovih navedbah so se v podjetju ravnali po evropski in slovenski zakonodaji, tudi pri izdelkih, ki so vsebovali kanabinoide, so poročali mediji.

Vztrajal je, da je bilo poslovanje njegovega podjetja zakonito, izdelki pa so bili kupljeni v EU in ustrezno označeni.

Obtožnica je bila sicer najprej vložena tudi zoper pravno osebo oziroma njegovo podjetje, a je obrambi uspelo z ugovorom, zato se je sojenje s predobravnavnim narokom začelo le zoper Setnikarja. Policija je sicer preiskavo v trgovinah obtoženca Red Eye Monkey začela že lani. Sprožil jo je primer 24-letnega nizozemskega državljana, ki je potreboval zdravniško pomoč zaradi domnevno preveč zaužitega THC.

Kupil naj bi gumijaste CBD-bombone in vrečko z dvema prav tako želatinastima bombonoma hemp cubes, ki sta bila sicer deklarirana kot dekorativna dišava. Ko je pojedel CBD-bombone, mu je postalo slabo, v preiskavi pa se je pokazalo, da sta bombona hemp cubes, ki ju Nizozemec sicer ni zaužil, vsebovala 0,2 odstotka THC. Na policijo se je konec lanskega leta obrnil tudi zdravstveni inšpektorat, ki je med rednim vzorčenjem elektronskih cigaret v trgovini Red Eye Monkey naletel tudi na takšne, v katerih je bil prepovedani polsintetični kanabinoid – derivat THC, so poročali mediji.

Preiskavo je sprožil primer 24-letnega nizozemskega državljana, ki je potreboval zdravniško pomoč zaradi domnevno preveč zaužitega THC

Policisti so marca letos v isti trgovini zasegli 62 elektronskih cigaret s prepovedano snovjo in 107 čokoladnih bombonov, težkih 1343,83 grama, ki naj bi vsebovali konopljo. Zasegli so še 2451 čokoladnih bombonov, težkih skupno 30,9 kilograma, ki naj bi vsebovali konopljo, ter izdelke z drugimi prepovedanimi kanabinoidi. Med preiskavo so po poročanju časnika zasegli tudi PVC-vrečke z različnimi vrstami prepovedanih drog, katerih količina naj bi po oceni tožilstva presegala potrebe za osebno uporabo, mobilna telefona, precizni tehtnici in 1813 evrov gotovine. Po oceni tožilstva vse to nakazuje, da naj bi se Setnikar organizirano in sistematično ukvarjal s preprodajo prepovedanih drog oziroma jih hranil zaradi prodaje ali drugega neupravičenega dajanja v promet, poročanje Večera povzema.

Policisti so zasegli določene izdelke iz prodajnega asortimenta. FOTO: Pu Lj