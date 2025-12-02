Rok policistki grozil, da jo bo ubil, morala je na bolniško

OBSODBA

Roka Prelaza so obsodili na 11 mesecev pogojne zaporne kazni.

Če v naslednjih treh letih ne bo storil novega kaznivega dejanja, potem se bo policist novogoriške policijske postaje Rok Prelaz lahko izognil 11 mesecem zapora. Tolikšno pogojno kazen mu je izrekla novogoriška okrajna sodnica Jožica Živec Umek, in sicer zaradi kaznivih dejanj šikaniranja in grožnje. Prelaz je po prepričanju sodišča šikaniral sodelavko policistko M. J. K. »Zaradi vaših ravnanj se je počutila ponižano in prestrašeno,« je obtoženega spomnila sodnica in nadaljevala, da lahko besede ranijo in bolijo bolj kot klofute. »Zelo ogroženo se je počutila tudi druga policistka U. B., ki ...