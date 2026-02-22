  • Delo d.o.o.
POKLICAL JE POLICIJO

Rom ga je obtožil, da je pedofil in zahteval 21 jurjev, a to je bil šele začetek!

Bojan Hudorovac je izsiljeval Dolenjca, ki si je dopisoval z neznanko.
Pravi, da ni v drugem kazenskem postopku. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Pravi, da ni v drugem kazenskem postopku. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 22. 2. 2026 | 05:00
 22. 2. 2026 | 06:57
5:44
Začelo se je s prošnjo ljubke neznanke za prijateljstvo prek Facebooka ter z vse bolj vročim dopisovanjem, nadaljevalo z izsiljevanjem in izročitvijo 20 tisoč evrov ter novimi in novimi grožnjami ter zahtevami po še več denarja, končalo pa se je na sodišču s pogojno kaznijo, ki pa ima pomembno varovalko – obsojeni mora v dobrih dveh letih oškodovancu vrniti ves denar, sicer ga čaka 22 mesecev zapora. Možak iz okolice Šentjerneja je prek družbenega omrežja Facebook poleti 2023 prejel prošnjo za prijateljstvo od neznane ženske. Na hitro jo je preveril, videl, da je stara 34 let, mu je pa v ...

