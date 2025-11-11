Roman podiral drevo in ubil prijatelja, Ivanova smrt zanj najhujša kazen

TRAGIČNI DOGODEK

Roman Marinček je dejanje storil iz malomarnosti.

Za dolgoletna prijatelja Romana Marinčka in Ivana Jeršina je bil drugi spomladanski dan leta 2023 eden od mnogih, ki sta jih preživela skupaj. Prav zaradi narave je Ivan zelo rad prihajal iz Ljubljane k Romanu v Smrjene v Občini Škofljica, kjer ima tudi hektar gozda. Čeprav leto dni starejšega prijatelja tistega dne, kot se danes spominja 76-letni Marinček, ni potreboval ob sečnji dreves, ni bilo prvič, da sta jih skupaj podirala. Žal se je 22. marca 2023 zgodila tragedija. Tožilka Anita Filipčič je pojasnila, da je Roman z motorno žago najprej zažagal drevo in izdelal zasek, tako je določil ...