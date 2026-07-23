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20. OBSODBA

Romarka z Brezij v zapor zaradi kraje parfumov

Za Pamelo Hudorovac iz Šentjerneja je to že 20. obsodba. Pred petimi leti s pajdašinjami okradla pet trgovin.
Pamelino skomigovanje z rameni sodnika ni prepričalo. FOTO: Aleksander Brudar
Pamelino skomigovanje z rameni sodnika ni prepričalo. FOTO: Aleksander Brudar
Aleksander Brudar
 23. 7. 2026 | 06:05
4:27
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»Kaj je tisti garant, da vas tukaj več ne bom videl?« Na to vprašanje ljubljanski okrajni sodnik Marko Beovič od 32-letne Pamele Hudorovac ni dobil jasnega odgovora. »Ne vem, mogoče se srečava še na kakšnem pločniku ali kaj pa veš,« je bila kratka. Mati štirih mladoletnih otrok iz Šentjerneja je prava specialna povratnica, saj je bila doslej že 19-krat obsojena. Včeraj je v svojo kazensko kartoteko zaradi tatvin dodala še 20. sodbo. To je štiri mesece zapora oziroma ravno toliko, kolikor je ob priznanju krivde predlagala tožilka Vilma Kovač. Šestega aprila 2024 je ob 19.20 v ljubljanskem ...
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Namesto da bi svoj spletni profil spremenil v razstavni prostor bežnih življenjskih utrinkov, se je glasbenik in pevec skupine Kokosy odločil ustvariti vzporedno vesolje iskrenega izražanja.
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Novice  |  Kronika  |  Doma
20. OBSODBA

Romarka z Brezij v zapor zaradi kraje parfumov

Za Pamelo Hudorovac iz Šentjerneja je to že 20. obsodba. Pred petimi leti s pajdašinjami okradla pet trgovin.
Aleksander Brudar23. 7. 2026 | 06:05
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Na kopališču Šmarješke Toplice brata tolkla, mama kričala: Ubijta ga!

17-letnika v priporu zaradi povzročitve zelo hude telesne poškodbe. Nič hudega sluteči 38-letni Elvis Jurkovič je komaj preživel napad.
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KOT NEKOČ

V Senožečah so priredili hvalnico pastirskemu življenju in na oslu pobirali sadje (FOTO)

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22. 7. 2026 | 23:01

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Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
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Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
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Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
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Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
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IZBRANO ZA VAS
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Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
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Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
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Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
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Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
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NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
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Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

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DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
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ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
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