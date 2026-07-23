Romarka z Brezij v zapor zaradi kraje parfumov

20. OBSODBA

Za Pamelo Hudorovac iz Šentjerneja je to že 20. obsodba. Pred petimi leti s pajdašinjami okradla pet trgovin.

»Kaj je tisti garant, da vas tukaj več ne bom videl?« Na to vprašanje ljubljanski okrajni sodnik Marko Beovič od 32-letne Pamele Hudorovac ni dobil jasnega odgovora. »Ne vem, mogoče se srečava še na kakšnem pločniku ali kaj pa veš,« je bila kratka. Mati štirih mladoletnih otrok iz Šentjerneja je prava specialna povratnica, saj je bila doslej že 19-krat obsojena. Včeraj je v svojo kazensko kartoteko zaradi tatvin dodala še 20. sodbo. To je štiri mesece zapora oziroma ravno toliko, kolikor je ob priznanju krivde predlagala tožilka Vilma Kovač. Šestega aprila 2024 je ob 19.20 v ljubljanskem ...