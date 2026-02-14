Romi na Ponikvah kradli drva in napadli policiste

Glavno napadalko po priznanju obsodili na eno leto zapora. Roki Jurkovič krivde ni priznal, zato mu bodo sodili.
Dogajanje je posnela nadzorna kamera in video je kar dolgo krožil po družbenih omrežjih, a je zdaj izbrisan. FOTO: Zaslonski posnetek
Začelo se je s tatvino drv na sosedovem dvorišču na Ponikvah v Občini Brežice in prijavo na policijo, končalo pa z napadom na može v modrem. Ko je policistom uspelo obvladati razgreteže, so na rokah štirih zarožljale lisice. Štiridesetletna Mirjana Primožič, ki je tudi začela napad, je pred dnevi stopila pred roko pravice – zaradi pomanjkanja paznikov se je na krško sodnijo sodnici Ester Žnidaršič javila prek videa iz pripora na Igu. In se za dejanje pokesala, že pred narokom pa s tožilstvom sklenila sporazum o priznanju krivde.
Od skodelice do sekire
Zgodilo se je 6. junija lani. Tistega dne ...