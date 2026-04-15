Romuna, ki sta prišla k nam krast, ne pomenita grožnje, meni sodišče

Tujcem, ki pri na zagrešijo kazniva dejanja, sodišča ob obsodilni sodbi v imenu naše države pogosto tudi odrečejo gostoljubje in jim izrečejo stransko kazen izgona z ozemlja Republike Slovenije. Da je takšna kazen na mestu, je bilo prepričano tudi ljubljansko tožilstvo v primeru romunske tatinske dvojice, ki so jo pri nas zalotili med krajo na avtobusu. In čeprav je okrožno sodišče v Ljubljani obema naložilo zaporno kazen in odločilo, da se ju izžene, sta si tatova na višjem sodišču izpogajala pogojni kazni in sodnike prepričala, da se bosta odslej pri nas vzorno vedla, zato so sklenili, da ju ne bodo izgnali. Alexandru Piriianu in Marius Romeo Georgescu sta bila prvi na pet in drugi na štiri mesece zapora zaradi kaznivega dejanja velike tatvine (na posebno drzen način) obsojena, ker sta sredi belega dne vstopila na avtobus z namenom, da bi kradla. Eden je opazoval okolico, drugi pa je potnici iz torbice vzel denarnico. Ker je njegov pajdaš pridržal vrata, je s plenom neovirano zapustil avtobus. Žensko sta z dejanjem olajšala za 190 evrov.

Sodišče meni, da Romuna, ki sta prišla k nam krast, ne pomenita grožnje za javni red in varnost naše države.

Čeprav je obramba višje sodnike opozorila, da je šlo v tem primeru za navadno žeparstvo, ki ga sodna praksa ne šteje za tatvino, storjeno na posebno predrzen način, ki se kaznuje strožje, se ti s tem niso strinjali. Dejanje sta namreč storila sredi belega dne ob prisotnosti velikega števila drugih potnikov in kljub videonadzoru na avtobusu. So se pa strinjali, da oteževalne okoliščine, ki jo je izpostavilo sodišče prve stopnje – podatke Europola, ki temeljijo na podlagi evidencah držav članic, da sta bila že predhodno kaznovana –, ni mogoče neodvisno preveriti. Zato se sodišče prve stopnje nanje ne bi smelo opreti. Prav tako ne denimo na izjavo enega od njiju, da je bil obsojen kot mladoletnik, saj se ti ukrepi ne beležijo v kazensko evidenco.

Žeparja sta po mnenju višjega sodišča kaznivo dejanje priznala in obžalovala ter do njega zavzela kritičen odnos. Zato jima verjamejo, da ga ne bosta ponovila, in jima namesto zapornih izrekajo pogojni obsodbi v enaki dolžini in ob preizkusni dobi dveh let. Sodišče pa tudi meni, da romunska državljana, ki sta prišla k nam krast, ne pomenita grožnje za naš javni red in varnost naše države, zato so stransko kazen odpravili.