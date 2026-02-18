Ko so policisti pogledali v Passat, jih je skoraj kap! Romuna so ustavili pri izvozu Vipava

Ob 9.30 so policisti Policijske postaje Ajdovščina na hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo, pri izvozu Vipava, ustavili osebno vozilo znamke VW Passat s poljskimi registrskimi tablicami. Vozilo je vozil 29-letni državljan Romunije, v njem pa je bilo še 12 oseb (med njimi tudi šest otrok in ena mladoletna oseba). V nadaljevanju postopka je bilo na kraju ugotovljeno, da vozilo ni bilo tehnično brezhibno, zato je bilo izločeno iz prometa. Registrske tablice so bile odvzete do odprave napak na vozilu. Voznik in številni sopotniki so si morali nadaljnje potovanje urediti z javnim prevozom.

29-letnemu romunskemu vozniku so policisti Policijske postaje Ajdovščina zaradi storjenih prekrškov izdali plačilni nalog.

Prometna pravila niso formalnost

Ob tem policisti poudarjajo, da prometna pravila niso formalnost, temveč varovalka življenj. Preobremenjena in tehnično neustrezna vozila predstavljajo resno nevarnost za voznika, potnike in vse druge udeležence v prometu – še posebej, kadar so med njimi otroci. Odgovornost za varno pot se začne pred začetkom vožnje: s tehnično brezhibnim vozilom, spoštovanjem omejitev glede prevoza oseb in zavedanjem, da lahko že ena neodgovorna odločitev povzroči nepopravljive posledice.