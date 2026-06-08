Rop bencinskega servisa v Ljubljani: svoje zahteve podkrepil s pištolo

Na Zaloški cesti v Ljubljani so v nedeljo okoli 18. ure oropali bencinski servis. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno in s pištolo od uslužbenca zahteval denar. Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev in odšel s kraja, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policija roparja še išče.

Osumljenec ropa je visok okoli 190 centimetrov, oblečen v črna oblačila, obut v športne copate, nosil je zeleno kapo s ščitnikom, govoril je slovensko, so zapisali na policiji. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.