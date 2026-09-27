Rop, drzna tatvina in vlomi: policija išče lastnike ur in nakita v Ljubljani (FOTO)

Ta teden so ljubljanski policisti prijeli 18-letnega osumljenca, ki je 11. septembra na območju Zadobrove zagrozil mladoletniku in zahteval, da mu izroči električni skiro. Ker se je mladoletnik uprl, mu je storilec zagrozil z ostrim predmetom in ga pri tem lažje poškodoval, nato pa pobegnil peš. Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, je osumljenec v priporu.

Zaradi utemeljenega suma roparske tatvine in povzročitve lahkih telesnih poškodb so ga v sredo privedli pred preiskovalnega sodnika, ta pa mu je odredil pripor, so dodali na PU Ljubljana.

Policija išče lastnike predmetov, zaseženih osumljenemu več vlomov.

Iščejo lastnike ukradenih predmetov. FOTO: Pu Ljubljana

V sredo okoli osmih zvečer je storilec na območju ljubljanskih Most vstopil v prodajalno, zagrozil prodajalki in iz blagajne ukradel denar, nato pa pobegnil peš. Poškodovanih ni bilo, policija osumljenca še išče. Gre za moškega, starega okoli 45 let, visokega med 175 in 180 centimetri, močnejše postave, oblečen je bil v črno trenirko in črno jakno, nosil je kapo s ščitnikom, obraz je imel zakrit z bež ruto, govoril je slovensko. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine.

Policija išče tudi lastnike predmetov, zaseženih osumljenemu več vlomov. Ljubljanski kriminalisti so namreč ta teden zaradi suma več kaznivih dejanj vlomov v hiše odvzeli prostost osumljencu, pri njem pa so našli in zasegli predmete, za katere sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj.

Večino predmetov so že vrnili lastnikom, lastnike nekaterih pa še iščejo. Policija poziva vse, ki bi prepoznali ročni uri ali nakita na sliki, naj se zglasijo na Prešernovi cesti 18 v Ljubljani.