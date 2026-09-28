Rop ob Savi: neznanec z ostrim predmetom poškodoval mlajšega moškega in ga okradel

Na območju Tacna se je včeraj zgodil rop, v katerem je bil lažje poškodovan mlajši oškodovanec. Neznani moški mu je po navedbah policije zagrozil z ostrim predmetom, nato pa mu ukradel električno kolo. Po do zdaj znanih podatkih se je mlajši oškodovanec okoli 17.30 nahajal ob reki Savi, ko je do njega pristopil neznani moški. Ta mu je zagrozil z ostrim predmetom, z njim pa naj bi proti oškodovancu tudi zamahnil. Pri tem ga je lažje poškodoval po nogi.

Nato mu je odtujil električno kolo znamke Cube Stereo Hybrid One 44 Pro 800, olivno zelene in zlate barve.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin ropa. O svojih ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.