Rop sredi Gorenjske: z vratu žrtve strgal nakit, nato pobegnil

Gorenjski operativno-komunikacijski center je v zadnjih 48 urah na interventno številko 113 prejel 207 klicev. Policisti so posredovali v 67 interventnih dogodkih.

Kranjski policisti so bili včeraj nekaj po 16. uri obveščeni o roparski tatvini. Po do sedaj zbranih podatkih je storilec v enem primeru z vratu oškodovanca strgal nakit, v drugem primeru pa je to poskušal storiti še pri drugi osebi, vendar mu dejanja ni uspelo izvesti. Po dejanju je storilec pobegnil neznano kam. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Nasvet policije: kako ravnati ob poskusu roparske tatvine

Policija svetuje, da občani ob morebitnem napadu ali poskusu odvzema osebnih predmetov:

ostanejo čim bolj mirni in se ne izpostavljajo nepotrebni nevarnosti;

se ne spuščajo v fizični obračun s storilcem, saj lahko ta postane nasilen;

si, če je mogoče in varno, zapomnijo čim več podatkov o storilcu (opis osebe, oblačila, smer bega, posebnosti);

takoj pokličejo interventno številko 113 in policistom posredujejo čim več informacij;

o sumljivih osebah ali ravnanju v svoji okolici obvestijo policijo.

Pri nošenju vrednejšega nakita policija še posebej svetuje previdnost na javnih krajih, saj lahko takšni predmeti pritegnejo pozornost storilcev. Pri parkiranju vozil pa svetujejo, da jih občani vedno zaklenejo, ne puščajo vrednih predmetov na vidnih mestih in ob sumljivih okoliščinah takoj obvestijo policijo.