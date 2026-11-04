Ropar Bernard s pestjo do 1800 evrov, posnel ga je očividec

SOJENJE

Bernard Brajdič zanika, da bi ukradel denarnico.

Novo mesto z okolico ima čudovite sprehajalne pešpoti. Sploh poti, ki so urejene ob Krki, so pravi balzam za dušo. A kaj ko se prav tu pogosto dogajajo napadi na nič hudega sluteče sprehajalce. Tako se je zgodilo tudi konec junija. Domnevni ropar, 46-letni Bernard Brajdič iz največjega dolenjskega romskega naselja Žabjak, je po napadu in prijetju na kraju samem ostal v priporu, kjer čaka na sojenje. Pred dnevi se je iz novomeških zaporov že oglasil na novomeški sodniji, a krivde pred sodnico Majo Luzar Beg ni priznal. Trdi namreč, da ni bil on tisti, ki bi vzel denar iz denarnice, ampak da je ...