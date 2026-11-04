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SOJENJE

Ropar Bernard s pestjo do 1800 evrov, posnel ga je očividec

Bernard Brajdič zanika, da bi ukradel denarnico.
Zgodilo se je nedaleč stran od železniškega oziroma Šmihelskega mostu. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Zgodilo se je nedaleč stran od železniškega oziroma Šmihelskega mostu. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 4. 11. 2026 | 08:11
3:38
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Novo mesto z okolico ima čudovite sprehajalne pešpoti. Sploh poti, ki so urejene ob Krki, so pravi balzam za dušo. A kaj ko se prav tu pogosto dogajajo napadi na nič hudega sluteče sprehajalce. Tako se je zgodilo tudi konec junija. Domnevni ropar, 46-letni Bernard Brajdič iz največjega dolenjskega romskega naselja Žabjak, je po napadu in prijetju na kraju samem ostal v priporu, kjer čaka na sojenje. Pred dnevi se je iz novomeških zaporov že oglasil na novomeški sodniji, a krivde pred sodnico Majo Luzar Beg ni priznal. Trdi namreč, da ni bil on tisti, ki bi vzel denar iz denarnice, ampak da je ...
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Fižol za oženit: Kremasta jed iz ene ponve, ki je obnorela splet (VIDEO)

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Oblak je prava selektorjeva podaljšana roka

Na seznamu slovenske reprezentance je kar 26 nogometašev.
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Poglejte, kaj je Trump objavil po zgodovinskem porazu: demokratom poslal jasno sporočilo (FOTO)

Z objavo rdeče čepice z napisom »VETO« je Trump nakazal, kako se namerava v preostanku mandata zoperstaviti demokratom
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Anja Širovnik in Gašper si želita noči brez kamer: »Mislim, da vsi vemo, kaj bi se zgodilo« (VIDEO)

Tokrat sta brez zadržkov spregovorila o želji, da bi vsaj eno noč preživela povsem sama.
4. 11. 2026 | 07:28
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Velika zaušnica Trumpu? Hrbet so mu obrnili celo v Teksasu (VIDEO in FOTO)

Projekcije ameriških televizij kažejo na veliko zmago demokratov na kongresnih volitvah.
4. 11. 2026 | 07:04

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»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
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Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
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»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
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»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

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»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
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Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
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INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
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Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
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Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 09:11
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Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Tretja največja slovenska banka razkrila novost (video)

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
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Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
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Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Cena za vaše potovanje je lahko odvisna tudi od njegovega namena

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
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HIBRID

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:20
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Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Priprava podjetja za vstop na tuje trge

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
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Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
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Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
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Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
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Lifestyle  |  Polet
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Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
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ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
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Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
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Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
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Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
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Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
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ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
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