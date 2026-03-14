Ropar iz Maribora z zakritim obrazom in »pištolo« je pristal v priporu

Prvi konec tedna v marcu so mariborsko policijsko upravo obvestili o dveh kaznivih dejanjih ropa poslovnih prostorov na območju Maribora in Slovenske Bistrice in enem poskusu tega kaznivega dejanja (Pošta Studenci) v Mariboru. Ropar si je zakril obraz, uporabljal pa je predmet, podoben pištoli. V vseh primerih je ukradel denar, skupno okrog 3000 evrov.

Že ob prvem kaznivem dejanju so policisti začeli aktivnosti za identifikacijo in izsleditev moškega. Za pomoč so prosili tudi javnost z objavo posnetka osumljenca. V ponedeljek so mu odvzeli prostost in zanj odredili pridržanje. »Ob prijetju so mu bili zaseženi predmeti, za katere sumimo, da so bili uporabljeni pri kaznivih dejanjih, in drugi predmeti, s katerimi bi lahko znova izvršil kaznivo dejanje, kar smo mu s prijetjem preprečili.« V sredo so ga s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ta je zoper njega odredil pripor.

Med preiskavo so ugotovili, da gre za 54-letnega državljana Italije, ki je že bil obravnavan za različna kazniva dejanja zoper premoženje in je že bil obsojen na daljšo zaporno kazen v Italiji, so sporočili s PU Maribor. Za kaznivo dejanje ropa je sicer predpisana zaporna kazen od enega do desetih let. Za poskus se storilec kaznuje v mejah kazni, predpisane za to kaznivo dejanje, lahko pa tudi mileje.