Ropar iz v Nove Gorice še vedno na begu. Ste ga morda videli?

Z novogoriške policijske uprave poročajo o ropu, ki se je zgodil v sredo v Novi Gorici, in očividce prosijo za pomoč.

O ropu v eni od trgovin v Cankarjevi ulici so jih obvestili ob 15.18. Po prvih podatkih je neznan moški, star je okoli 30 let, stopil do uslužbenke trgovine in od nje zahteval gotovino. »Svojo zahtevo je podkrepil s predmetom, podobnim pištoli. Storilec je po izvršenem ropu skupaj z ukradeno gotovino kraj dejanja zapustil v smeri centra Nove Gorice, nato pa se je za njim izgubila vsakršna sled,« opisujejo. Kot dodajajo, med oboroženim ropom nihče ni bil poškodovan, trgovina oziroma gospodarska družba pa je oškodovana za 220 evrov.

Kljub intenzivnemu operativnemu delu in zbiranju obvestil novogoriških kriminalistov in policistov roparja še niso izsledili. »Vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi lahko policiji nudili koristne informacije glede ropa, zaprošamo, da jih sporočijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 oziroma pokličejo najbližjo policijsko postajo.«

Kot so dodali, so o kaznivem dejanju obvestili preiskovalnega sodnika tamkajšnjega okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo.