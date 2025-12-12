  • Delo d.o.o.
POZIV OČIVIDCEM

Ropar iz v Nove Gorice še vedno na begu. Ste ga morda videli?

V središču Nove Gorice s pištoli podobnim predmetom izsilil gotovino. Novogoriška policija poziva očividce k pomoči.
Zagrozil je trgovki. Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto
Zagrozil je trgovki. Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto
I. R.
 12. 12. 2025 | 05:11
1:39
A+A-

Z novogoriške policijske uprave poročajo o ropu, ki se je zgodil v sredo v Novi Gorici, in očividce prosijo za pomoč.

O ropu v eni od trgovin v Cankarjevi ulici so jih obvestili ob 15.18. Po prvih podatkih je neznan moški, star je okoli 30 let, stopil do uslužbenke trgovine in od nje zahteval gotovino. »Svojo zahtevo je podkrepil s predmetom, podobnim pištoli. Storilec je po izvršenem ropu skupaj z ukradeno gotovino kraj dejanja zapustil v smeri centra Nove Gorice, nato pa se je za njim izgubila vsakršna sled,« opisujejo. Kot dodajajo, med oboroženim ropom nihče ni bil poškodovan, trgovina oziroma gospodarska družba pa je oškodovana za 220 evrov.

Kljub intenzivnemu operativnemu delu in zbiranju obvestil roparja še niso izsledili.

Kljub intenzivnemu operativnemu delu in zbiranju obvestil novogoriških kriminalistov in policistov roparja še niso izsledili. »Vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi lahko policiji nudili koristne informacije glede ropa, zaprošamo, da jih sporočijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 oziroma pokličejo najbližjo policijsko postajo.«

Kot so dodali, so o kaznivem dejanju obvestili preiskovalnega sodnika tamkajšnjega okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo.

Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
