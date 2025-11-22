Frank Palmer ljubljanskima zakoncema odnesel tudi zlate palice. Zaradi padca v kuhinji zapora zahteva 20.000 evrov odškodnine.
Frank Palmer je odslužil 13 let in 3 mesece zaporne kazni. FOTO: Aleksander Brudar
Deset let zatem, ko je s še neznanim sostorilcem iz hiše zakoncev Janka in Metke Arah odnesel tri palice naložbenega zlata, vrednega 97.550 evrov, moško ročno uro znamke Tag Heuer in za 10.000 evrov nakita, si želi Frank Palmer še 20.000 evrov! Prepričan je, da mu zaradi razmer v ljubljanskem in mariborskem zaporu pripada tolikšna odškodnina države.
V tožbi izpostavlja dva dogodka. Prvi se je zgodil 4. decembra 2021 v ljubljanskem zaporu na Povšetovi, drugi 6. maja 2022 v kuhinji mariborskega zapora. V Ljubljani je bil Palmer zaprt v celicah številka 117 in 89. Kot nam je povedal po ...