  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA SODIŠČU

Roparja bi lahko odrešila nova vlada: »Moje stanje se je še dodatno poslabšalo zaradi stanja v državi«

Obsojeni ropar in posiljevalec trdi, da zaradi političnih razmer v državi ni sposoben sodelovati na obravnavi.
Mehmed Mahmutović se je javil iz celjskega zapora. FOTO: Aleksander Brudar
Aleksander Brudar
 26. 4. 2026 | 05:00
A+A-

Če na koga, potem bo nova vlada, ki se menda že pospešeno sestavlja za tesno zaprtimi vrati, pozitivno vplivala na v Sloveniji živečega državljana BiH Mehmeda Mahmutovića. Včeraj je iz celjskega zapora, kjer prestaja 25 let dolgo zaporno kazen zaradi ropov in posilstva, ljubljanski okrožni sodnici Jasmini Ivančič potožil, da se še vedno ne počuti psihično sposobnega za sodelovanje na javni obravnavi: »Moje stanje se je še dodatno poslabšalo zaradi znanega stanja v državi, ko še zmeraj nimamo izbranega predsednika vlade.« Sodnica ga je spomnila, da je bilo v zvezi z njegovo sposobnostjo in njegovim sodelovanjem na obravnavi izdelano izvedensko mnenje. Ter da meni, »da predsednik vlade na potek same obravnave nima neke neposredne povezave«.

Trdi, da v zaporu glede rešetk ne govorijo resnice. FOTO: Mavric Pivk
Mahmutović se mora zagovarjati zaradi očitka, da je 21. septembra 2016 med 11. in 12. uro v Sketovi ulici v Ljubljani oropal Miho Š. Najprej naj bi ga, kot je spomnil tožilec Uroš Srša, nadrl, zakaj se mu ne oglaša na telefon, ter ga s kolenom dvakrat udaril po hrbtu. Nato naj bi ga zvlekel do bankomata, da bi dvignil denar ter tako poravnal domnevni dolg. A ker na računu ni bilo kritja, sta počakala pol ure na priliv, nato je Miha dvignil stotaka ter ga izročil Mahmutoviću.

Obtoženi je včeraj znova poudaril, da odgovorni še vedno niso preverili njegovih trditev, da ga mučijo v celjskem zaporu. Zanikal je navedbe zapora, da okna ne more odpreti, ker so rešetke na oknih z notranje strani. »To je laž,« je poudaril. To in tudi še nekateri drugi, po prepričanju obtoženega neresnični podatki s strani zapora pa da so na koncu vplivali na mnenje izvedenca za psihiatrijo. Zato je zahteval, naj sodišče najprej zasliši izvedenca, zatem pa bo podal zagovor. 

ropsojenjezaporsodbasodiščezaporna kazenposilstvo
NA SODIŠČU

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki