Roparja bi lahko odrešila nova vlada: »Moje stanje se je še dodatno poslabšalo zaradi stanja v državi«

Če na koga, potem bo nova vlada, ki se menda že pospešeno sestavlja za tesno zaprtimi vrati, pozitivno vplivala na v Sloveniji živečega državljana BiH Mehmeda Mahmutovića. Včeraj je iz celjskega zapora, kjer prestaja 25 let dolgo zaporno kazen zaradi ropov in posilstva, ljubljanski okrožni sodnici Jasmini Ivančič potožil, da se še vedno ne počuti psihično sposobnega za sodelovanje na javni obravnavi: »Moje stanje se je še dodatno poslabšalo zaradi znanega stanja v državi, ko še zmeraj nimamo izbranega predsednika vlade.« Sodnica ga je spomnila, da je bilo v zvezi z njegovo sposobnostjo in njegovim sodelovanjem na obravnavi izdelano izvedensko mnenje. Ter da meni, »da predsednik vlade na potek same obravnave nima neke neposredne povezave«.

Trdi, da v zaporu glede rešetk ne govorijo resnice. FOTO: Mavric Pivk

Mahmutović se mora zagovarjati zaradi očitka, da je 21. septembra 2016 med 11. in 12. uro v Sketovi ulici v Ljubljani oropal Miho Š. Najprej naj bi ga, kot je spomnil tožilec Uroš Srša, nadrl, zakaj se mu ne oglaša na telefon, ter ga s kolenom dvakrat udaril po hrbtu. Nato naj bi ga zvlekel do bankomata, da bi dvignil denar ter tako poravnal domnevni dolg. A ker na računu ni bilo kritja, sta počakala pol ure na priliv, nato je Miha dvignil stotaka ter ga izročil Mahmutoviću.

Obtoženi je včeraj znova poudaril, da odgovorni še vedno niso preverili njegovih trditev, da ga mučijo v celjskem zaporu. Zanikal je navedbe zapora, da okna ne more odpreti, ker so rešetke na oknih z notranje strani. »To je laž,« je poudaril. To in tudi še nekateri drugi, po prepričanju obtoženega neresnični podatki s strani zapora pa da so na koncu vplivali na mnenje izvedenca za psihiatrijo. Zato je zahteval, naj sodišče najprej zasliši izvedenca, zatem pa bo podal zagovor.