ODNESLI ZLATNINO

Roparski načrt v Kopru se ni izšel: lastniki zalotili vlomilce in jih pregnali

Policisti so po drzni tatvini hitro ukrepali: osumljenca so izsledili, prijeli in ovadili.
Policisti so preiskali drzno tatvino in rop. FOTOGRAFIJI: Dokumentacija Dela
I. R.
 18. 4. 2026 | 14:14
S koprske policijske uprave so sporočili, da so preiskali dve, tudi v javnosti odmevni kaznivi dejanji; šlo je za drzno tatvino in rop. Za osumljene je bila podana kazenska ovadba.

Koprski policisti so 16. marca obravnavali kaznivo dejanje velike tatvine. »Storilci so v naselju v okolici Kopra na posebno predrzen način vstopili v stanovanjsko hišo, preiskali notranjost ter odtujili več kosov zlatnine. Pri dejanju so jih zalotili oškodovanci, jih pregnali s kraja dejanja ter obvestili policijo.« Ta je dva storilca, in sicer 37- in 51-letnika z območja Novega mesta, prijela ter jim zaradi obstoja pripornih in pridržalnih razlogov odvzela prostost. »Po izvedenih preiskovalnih dejanjih sta bila osumljenca izpuščena na prostost in bo zoper njiju podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Kopru,« so sporočili s koprske policijske uprave.

Po izvedenih preiskovalnih dejanjih so vse osumljence izpustili na prostost in jih bodo kazensko ovadili.

Nekaj dni kasneje, bilo je 23. marca, so dobili prijavo kaznivega dejanja ropa. Takrat še neznani storilec je v prodajalni z mešanim blagom na območju Kopra z ostrim predmetom zagrozil zaposlenim, iz blagajne ukradel gotovino ter pobegnil. Policisti so z intenzivno preiskavo pridobili podatke za identifikacijo storilca, na podlagi katerih so 27. marca sledili 37-letnega državljana Bosne in Hercegovine. Zaradi obstoja pripornih in pridržalnih razlogov so mu odvzeli prostost, po izvedenih preiskovalnih dejanjih pa so ga izpustili na prostost. Ovadili so ga na Okrožno državno tožilstvo v Kopru.

Novice  |  Kronika  |  Doma
