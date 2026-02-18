  • Delo d.o.o.
PRIDRŽALI OSEM OSEB

S fiktivnimi gradbenimi posli do milijonov

Mariborski kriminalisti preiskujejo dva primera gospodarske kriminalitete.
Milijonska goljufija z gradbenimi posli pod lupo policije FOTO: Leon Vidic
Milijonska goljufija z gradbenimi posli pod lupo policije FOTO: Leon Vidic
I. R.
 18. 2. 2026 | 08:20
A+A-

Mariborski kriminalisti so pretekli teden izvedli več operativnih aktivnosti v zvezi s preiskovanjem več kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Preiskujejo dva primera gospodarske kriminalitete, ki vključujeta fiktivne gradbene storitve in davčne utaje. Kot poročajo z mariborske policijske uprave, se prvi predkazenski postopek nanaša na prijavo enega izmed državnih organov v letu 2024, iz katere je izhajalo, da več osumljenih, zastopnikov gospodarskih družb v Sloveniji, sistematično v imenu navedenih družb v poslovnih knjigah izkazuje prejete račune več gospodarskih družb iz tujine. Prejeti računi se nanašajo na fiktivne gradbene in druge storitve, za katere je bil v davčnih inšpekcijskih postopkih ugotovljen sum, da dejansko niso bile opravljene.

Prejeti računi se nanašajo na fiktivne gradbene in druge storitve, za katere je bil v davčnih inšpekcijskih postopkih ugotovljen sum, da dejansko niso bile opravljene.

»Osumljene osebe so na podlagi tega s transakcijskih računov slovenskih družb in družb v tujini, ki jih obvladujejo po t. i. 'slamnatih' direktorjih, dvigovale gotovino in obračunavale druge neupravičene stroške. Z izvršitvijo navedenih kaznivih dejanj so si osumljene fizične in pravne osebe v času od 2020. do 2022. pridobile protipravno premoženjsko korist v višini približno sedem milijona evrov«. Ta predkazenski postopek še ni zaključen, poteka pa zoper dve pravni in dve fizični osebi zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in davčne zatajitve. Predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo.

Sporna nakazila

Drug predkazenski postopek se izvaja na podlagi prijave, ki so jo prejeli februarja letos v zvezi z nakazilom v višini okrog 9,8 milijona evrov od oškodovane družbe v tujini na en transakcijski račun slovenske pravne osebe, od tu pa je bilo nato na več transakcijskih računov pravnih oseb v Sloveniji in tujini prenakazana večina tako pridobljenega denarja.

Pridržanih je bilo skupno osem osumljenih oseb, vsem pa je bilo pridržanje odpravljeno, ko so prenehali razlogi za pridržanje.

Kriminalisti so ugotovili, da so osumljeni zastopniki ene pravne osebe sporna nakazila utemeljevali z investicijami, ki naj bi se izvajale v tujini, pri tem pa je bil podan sum, da so utemeljitve navedene zgolj s ciljem prikrivanja dejanskega namena oziroma storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo oškodovane družbe v tujini. Z nadaljnjimi prenakazili na transakcijske račune v Republiko Slovenijo in tujino so poskušali zakriti izvor tako pridobljenih sredstev oziroma so osumljeni storitve kaznivega dejanja pranja denarja. Predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja goljufije in pranja denarja še ni zaključen, poteka pa zoper pet pravnih in sedem fizičnih oseb, vsi so slovenski državljani. Ta predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Isti osumljenci

Ker se v obeh obravnavanih predkazenskih postopkih pojavljajo iste osumljene osebe, so kriminalisti prejšnji teden na podlagi izdanih odredb pristojnih sodišč v obeh zadevah na območju Policijske uprave Maribor izvedli skupno 14 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov in osebnih avtomobilov in več drugih opravil v skladu z določili Zakona o kazenskem postopku na območju države. Prejšnji teden je bilo tako pridržanih skupno osem osumljenih oseb, vsem pa je bilo pridržanje odpravljeno, ko so prenehali razlogi za pridržanje. Za kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, davčne zatajitve in goljufije je predvidena kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje pranja denarja pa kazen zapora do osmih let in denarna kazen, so še sporočili s policije.

Izvedli so skupno 14 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov in osebnih avtomobilov. FOTO: Mavric Pivk
Izvedli so skupno 14 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov in osebnih avtomobilov. FOTO: Mavric Pivk

