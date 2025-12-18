S kokainom sta oskrbovala Skandinavce! Štajerca žrtvi balkanske mafije? (FOTO)

MEL IN LUKA

Mlada Štajerca sta se pred norveškimi policisti zlomila in priznala krivdo. Mel Reher in Luka Rašić naj bi drogo na sever Evrope peljala kar dvakrat.

Norveški policijski preiskovalci so končali primer proti Melu Reherju in Luki Rašiću. Mlada Mariborčana sta namreč priznala vpletenost v tihotapljenje 30 kilogramov kokaina junija letos. Sojenje bi se lahko začelo v začetku prihodnjega leta, medtem napoveduje policijski tožilec Anders Johnsen Bækkemoen. Policiji aktivno sodelujetaV slovenski policiji odgovarjajo, da so »seznanjeni s postopki s slovenskima državljanoma na tujem. V splošnem pa pojasnjujemo, da v tovrstnih primerih slovenski policisti aktivno sodelujemo s tujimi varnostnimi organi in pri tem ukrepamo v skladu s svojimi ...