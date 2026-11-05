S kolesom v avto, nato še žalil policiste! Ne boste verjeli, koliko je napihal

V Mariboru je v sredo kolesar trčil v osebni avtomobil, nato pa v postopku žalil policiste, ki so prispeli na kraj nesreče. Moški se ni umiril niti po opozorilih policistov, še naprej jih je žalil in nadaljeval s kršitvami. Možje v modrem so mu odredili preizkus z alkotestom, ki je pokazal, da je moški na kolo sedel močno pod vplivoma alkohola. V litru izdihanega zraka ga je imel namreč kar 1,02 miligrama. Policisti so mu izdali plačilni nalog.

Za tiste, ki morda ne vedo - za kolesarje veljajo enaka pravila, kot za voznike motornih koles ter avtomobilov. Vožnja pod vplivom alkohola je prepovedana, prav tako ni dovoljeno med vožnjo telefonirati ali pisali sporočil. Prav tako nikoli ne smete: krmila kolesa izpuščati iz rok, dvigniti nog s pedal, voditi, vleči ali potiskati drugih vozil, pustiti se vleči ali potiskati, prevažati predmetov, ki bi vas ovirali pri vožnji, ali voziti drugih oseb, razen če je z zakonom določeno drugače, še opozarjajo policisti.