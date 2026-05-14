S pištolo do 16 evrov: »Maski sta snela šele, ko sem ju posprejal«

BLAGOSLOVLJENA VODA IZ MEĐUGORJA

66-letni Franc Frankovič je roparja poškropil z žegnano vodo. Gregor Kerčmar ostaja v priporu, za Gorazda Jurkoviča odrejena prisilna privedba.

»Oba sta imela pištolo v rokah. Eden me je celo udaril z njo v ramo. Pa po žepih sta mi brskala in našla 6 evrov drobiža. Potem sta zahtevala še več in nekje sem našel 10 evrov. Dal sem jima še to. Poskušal sem tudi zbežati, a mi ni uspelo, saj sta me ulovila. Ko je po cesti pripeljal en avto in nas obsvetil, sta zbežala,« je na novomeškem sodišču razlagal 66-letni Franc Frankovič iz Šentjerneja. Na sodnijo je moral, ker je bil pred petimi meseci žrtev ropa dveh Romov, šlo naj bi za 25-letnega Gregorja Kerčmarja, ki sicer prihaja iz Pušče, in 20-letnega Gorazda Jurkoviča iz Šentjerneja. »Bila ...