S pištolo oropal bencinski servis za Bežigradom! Policija išče moškega, visokega okrog 180 cm

Ljubljanski policisti so imeli včerajšnji večer polne roke dela. Medtem ko so s hitrim odzivom preprečili drzen beg žeparja v starem mestnem jedru, na območju Bežigrada še vedno intenzivno iščejo moškega, ki je z orožjem oropal bencinski servis. Okoli 20.30 je na enem izmed bencinskih servisov za Bežigradom prišlo do roparske tatvine. Neznani storilec je vstopil v prostore prodajalne in s pištolo v roki od zaposlenih zahteval gotovino. Po podatkih PU Ljubljana je iz blagajne odtujil nekaj sto evrov in s kraja pobegnil peš. Na srečo v dogodku nihče ni bil poškodovan. Policisti so opravili ogled kraja dejanja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Opis osumljenca: Policija išče moškega, visokega okoli 180 cm, ki je bil v času dejanja oblečen v izstopajoča rumena oblačila. Obraz si je zakril s podkapo z izrezom za oči, govoril pa je slovensko.

Le nekaj ur prej je bilo živahno tudi v središču mesta. Policisti so na območju Prešernovega trga neposredno pri dejanju zalotili 35-letnega moškega, ki je italijanski turistki iz torbice izmaknil denarnico z nekaj sto evri gotovine.

Varnostni napotki: kako ravnati v primeru ropa?

Ob takšnih dogodkih velja, da je v primeru oboroženih ropov varnost ljudi na prvem mestu. Čeprav so preventivni ukrepi pri žeparstvu (nošenje denarnic ob telesu, zaprte torbice) ključni za preprečevanje tatvin, v primeru neposrednega soočenja z oboroženim roparjem svetujejo: