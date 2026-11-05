S ponarejenim pasošem do 5,4 milijona! Že 16 let iščejo Miroslava Kuzmiča

OBUPALI ŠE NA SODIŠČU

Obtožen je poskusa goljufije v sostorilstvu. Eden od domnevnih pajdašev v tem času oproščen, drugi obsojen.

Prvega novembra je minilo natanko 16 let, odkar so zadnjič videli Vrhničana Miroslava Kuzmiča. »Velik 180 centimetrov, močnejše postave, kratkih temnih las, nosi očala ali kontaktne leče. Oblačila niso znana,« še vedno piše o 54-letniku na podstrani slovenske policije Pogrešane osebe. Nad tem, da bi ga še kdaj videli, so zdaj obupali še na ljubljanskem okrožnem sodišču, kjer bi mu morali soditi zaradi dveh kaznivih dejanj poskusa goljufije. Senat v sestavi tamkajšnjih sodnic Vesne Pavlič Pivk, Žive Zaplotnik in Irene Škulj Gradišar je sklenil, da se obtožnica zoper njega, ki je bila spisana ...