S ponarejeno osebno izkaznico na Obrežju švercal psihoaktivne snovi in skoraj kilogram konoplje

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so v ponedeljek, 4. 5., posredovali v 80 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 251 klicev. Obravnavali so 14 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli en avtomobil. Posredovali so zaradi 18 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, nevarne vožnje v cestnem prometu, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, kurjenja v naravnem okolju, predvajanja glasne glasbe, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

Na Obrežju zasegli prepovedano drogo

Na mejnem prehodu Obrežje so policisti kontrolirali 28-letnega državljana Nemčije, ki je potoval z avtobusom. Pri kontroli je policistom izročil ponarejeno osebno izkaznico, pri pregledu potovalnega kovčka pa so pri njem našli 670 prepovedanih psihoaktivnih tablet, 830 gramov konoplje in manjšo količino konopljine smole in kokaina, je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi.

Prepovedane snovi so možje postave zasegli, moškemu pa odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanje listin ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Krškem.Ta je po zaslišanju zanj odredil pripor.