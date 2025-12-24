S priklopnikom vozil iz smeri Karavank proti Ljubljani in se prevrnil na streho

Gorenjski prometniki so bili danes, 24. decembra, ponoči, okoli 2. ure, obveščeni o prometni nesreči na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, v bližini počivališča Voklo. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je 70-letni voznik, državljan Srbije, vozil iz smeri Karavank proti Ljubljani ter z avtomobilom in pripetim priklopnikom ni vozil po sredini prometnega pasu in zapeljal s ceste, kjer se je prevrnil na streho. V prometni nesreči ni bil nihče telesno poškodovan. Policisti so tujemu vozniku izdali globo v znesku 120 evrov, ki jo je v polovičnem znesku plačal na kraju nesreče. Pomoč na kraju so nudili tudi gasilci. Promet pa je bil v času ogleda oviran.

Po nekaterih krajih sneži in se sneg že oprijema vozišča. Policisti voznikom svetujemo, da so v neugodnih vremenskih razmerah (dež, megla, mokra, spolzka ali zasnežena cesta) strpni, prilagodijo hitrost stanju ceste, prometa in vremenskim razmeram ter zagotavljajo primerno varnostno razdaljo. Policisti prosijo, da na vozilih prižgete luči. Stikalo preklopite iz avtomatsko na zasenčene (navadne) luči in s tem zagotovite vidnost! Pri določenih avtomobilih luči na zadnjem delu avtomobila ne gorijo, če je stikalo na avtomatsko, spredaj pa gorijo samo dnevne luči, kar pa v takih vremenskih razmerah za vidnost in varnost ni dovolj, saj morajo goreti tako spredaj kot zadaj. Osredotočenost voznika na vožnjo in vidnost vozila sta ključ do boljše prometne varnosti in zmanjšanju možnosti nastanka prometnih nesreč. V primeru prometne nesreče je čas potovanja daljši. Pri tem nastanejo tudi zastoji. V prometu bodite z opravljenim vozniškim dovoljenjem tiste kategorije, v katero spada vozilo, ki ga vozite. Motorna vozila imejte registrirana in za volan ali krmilo pa le trezni.

Ko se temperature spustijo pod ledišče, posledično prihaja do zaledenelosti stekel na motornih vozilih in do nastanka ledenih ploskev na vrhnjih delih tovornih vozil. Stekla na vozilih v celoti očistite. Poseben poziv tako namenjamo voznikom tovornih vozil: pred odhodom na pot obvezno preglejte zgornje dele (strehe) tovornih vozil in ponjav ter odstranite led oziroma ledene ploskve z vozil in priklopnikov. Želijo proaktivno opozoriti, saj led v takih primerih z vrhnjih delov vozil med vožnjo odnaša po zraku, ta pa se potem raztresa po cesti in ogroža druge udeležence v prometu.

Policisti voznikom svetujejo še, da naj:

preverijo delovanje luči, smernikov, brisalcev (metlice morajo biti brezhibne);

očistijo vsa stekla na vozilih v celoti;

imajo vozilo opremljeno z zimsko opremo;

vklopijo luči (stikalo preklopijo iz avtomatsko na zasenčene luči);

meglenke uporabljajo samo takrat, ko je vidljivost manjša od 50 m;

mobitel med vožnjo ostane v predalu, torbici ...;

pazijo na varnostno razdaljo;

prilagodijo hitrost;

bodo v prometu strpni in previdni;

pazijo na reševalni pas in

pazijo na pešce, voznike e-skirojev, koles, itd.

Vozniki, bodite odgovorni do sebe, svojega vozila in vseh udeležencev v prometu. Za varnost lahko v prvi vrsti poskrbi vsak voznik sam. Nobena kazen ni toliko vredna, kot je vredno človeško življenje.