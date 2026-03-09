S psom se je sprehajal, nato je prišel še en pes in nastal je velik problem

S Policijske uprave Nova Gorica (PU Nova Gorica) so sporočili, da so bili v nedeljo, 8. marca, ob 22. uri policisti obveščeni o ugrizu psa na območju Goriških Brd, kjer je pes ugriznil moškega v levo roko. Po njihovih dosedanjih informacijah se je 47-letni moški s svojim psom sprehajal na relaciji Spodnje Cerovo–Vipolže, nakar je iz bližnjega gozda do njegovega psa pritekel črn pes srednje rasti, domnevno lovske pasme, nato pa se je zapletlo. Lastnik je želel preprečiti ravs med psoma. Svojega psa je prijel za ovratnico in ga povlekel stran, nato pa ga je drugi pes ugriznil v roko in zatem pobegnil neznano kam.

Z omenjene policijske uprave so zapisali, da lastnika oziroma skrbnika drugega psa ni bilo v bližini tega dogodka. »47-letni moški je kasneje poiskal zdravniško pomoč v Splošni bolnišnici Šempeter pri Gorici. Ko bo lastnik oziroma skrbnik pobeglega psa izsleden, bodo policisti Policijske postaje Nova Gorica zoper njega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o zaščiti živali,« so še zapisali na PU Nova Gorica.